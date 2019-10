Raser over parkeringsbøde: Holdt tre minutter på øde plads

Regler er regler, og firmaer, der udsteder parkeringsbøder, er rigtig gode til at overholde dem.

Det måtte 49-årige Richy Deane også konstatere, efter han for nylig fik en p-bøde ind ad døren.

Årsagen var en kort parkering på tværs af to båse en tidlig lørdag morgen i oktober.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud på overvågningskameraet. Foto: Wales News Service

- Jeg var der i mindre end tre minutter, og som man kan se på overvågningsbilledet, var parkeringspladsen fuldstændig tom, ligesom jeg heller ikke forstyrrede andre, siger Deane, der arbejder som rengøringsansvarlig, til Wales Online.

Deanes formål på parkeringspladsen i Talbot Green i nærheden af Wales hovedstad, Cardiff, var at hæve penge, og han forlod omgående stedet, så snart han var færdig.

Firma: Sådan er reglerne

Bøden, der dumpede ind ad brevsprækken sammen med overvågningsbilledet fem dage senere, lød på knap 900 kroner.

New Generation Parking Management, der håndterer parkeringspladsen, erkender, at man i nogle sager skal bruge sund fornuft - dette er dog ikke en af dem.

- Som man kan se, så parkerede den pågældende bilist på en facon, der var imod reglementet. Såfremt parkeringen var foretaget inden for båsen, havde vi ikke været nødsaget til at udskrive afgiften, siger en talsperson fra firmaet til Wales Online, der dog beretter, at bøden vil blive nedsat til knap 500 kroner, hvis den betales inden 14 dage.

- Retningslinjerne for parkeringspladsen er gældende 24 timer i døgnet, alle ugens syv dage. Derfor må vi også stå fast på, at bilisten har overtrådt de specifikke regler på stedet, fortsætter talsmanden.

Ifølge Wales Online agter Richy Deane at indgive en officiel klage over bøden.