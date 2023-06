Raser over politiets dj-forbud: - Det er helt absurd

De seneste år har mange af landets studerende haft en DJ med på studentervognene. Men en uge før årets studenteruge går i gang, har politiet indskærpet, at det faktisk er ulovligt. Virksomhedsejer og studerende raser over udmeldingen

I næste uge sker det igen.

Landets gader og landeveje bliver prydet med vogne fulde af glade unge mennesker, der efter flere års hårdt arbejde kan fejre, at de er blevet studenter.

Men for en del af landets studerende bliver studenterkørslen ikke, som de havde forventet.

Politiet er ikke før skredet ind over for dj's på vognene, men i år har man været i dialog med Færdselsstyrelsen, der indskærper, at det altså er ulovligt.

Og en uge før studenterugen sparkes i gang, sætter det Claus Jørgensen i en meget skidt situation. Han ejer firmaet EventTrucks, der står for udlejning af studentervogne og dj's.

- Jeg er dybt frustreret, og jeg synes, at det er en svinestreg at kaste sådan en bombe lige før højsæsonen, siger Claus Jørgensen, der i seks år har været med til at arrangere dj's på studentervogne.

- Vores samarbejdspartnere går glip af en halv million, fordi vi er nødt til at aflyse nu, fortæller Claus Jørgensen. Foto: René Schütze

- Ødelægger vores forretning

Det er ikke en ny lov, der forbyder dj's på vognene. Faktisk er det den samme bekendtgørelse, der har været gældende siden 2016, men i år har Færdselsstyrelsen valgt at tolke den anderledes, så det nu er forbudt.

Det fremgår af et svar fra Midt- og Vestsjællands Politi og Færdselsstyrelsen, som Ekstra Bladet har set.

Claus Jørgensen kritiserer politiets måde at håndtere sagen på. Han har arrangeret over 100 ture med dj i hele landet, som han nu må aflyse.

Syv af Claus' vogne med dj's på blev stoppet af politiet sidste år, hvor det ikke fik konsekvenser. Foto: René Schütze

- Det er helt absurd og en skør måde, politiet har håndteret det her på. De annullerer seks års praksis, blot én uge før studenterugen begynder. Det er med til at ødelægge vores forretning, og værst af alt så er det synd for de studerende, der har glædet sig i årevis og sparet op til det, siger han.

Mister en halv million

Claus Jørgensen fortæller, at syv af hans vogne med dj's på blev stoppet af politiet sidste år, hvor det ikke fik konsekvenser.

Derfor undrer han sig over, hvorfor det lige pludselig er blevet ulovligt i år, når loven ikke er blevet lavet om.

- Der er åbenbart en ny opfattelse af, hvordan bekendtgørelsen skal tolkes. Men vi er nødt til at aflyse vores dj's. Jeg har lige talt med et par betjente, og det bliver en stor bøde, hvis vi bliver stoppet med en dj på vognen.

For at kunne opholde sig lovligt på en studentervogn skal man have gennemført minimum en toårig ungdomsuddannelse, som giver anledning til fejringen. Foto: René Schütze

- Vores samarbejdspartnere går glip af en halv million, fordi vi er nødt til at aflyse nu, siger han.

- Men er det ikke fair nok, at I ikke må, når nu det er ulovligt?

- Jamen så synes jeg bare, at de skulle håndhæve det de andre år også. Den her melding kommer simpelthen så sent, så vi står i en besværlig situation.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Færdselsstyrelsen, der forklarer, at der er farligt for både personerne på ladet og den øvrige trafik.

'Det er normalt ikke lovligt at transportere mennesker på ladet af eksempelvis en lastbil, fordi det er farligt både for de personer, der opholder sig på ladet og den øvrige trafik', skriver Henrik Sauvr, Vicedirektør for Transport, køretøjer og klima, i et svar til Ekstra Bladet.

'Når eksamenskørsel alligevel tillades, er det fordi man gerne vil hylde den tradition, og når der netop er tale om en afvigelse, der forringer sikkerheden, så fortolker Færdselsstyrelsen reglerne indskærpende. Det betyder, at selvom det ikke står klart og tydeligt, så er hensigten, at det kun er de, der har afsluttet en ungdomsuddannelse af minimum 2 års varighed, der må befinde sig på ladet,'