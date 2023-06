Raser over politikontrol: - Jeg tager gerne en bøde

Klokken har kun lige passeret syv om morgenen i Hjallerup.

Mens de fleste ligger og sover gårsdagens brandert ud, begynder lastbiler med heste at ankomme til Danmarks største hestemarked.

Men før de kan komme ind, skal de igennem et omfattende opbud af politi, som foretager dyreværnskontrol. Netop den kontrol vækker massiv vrede hos både personale og hestehandlere.

Hestehandler Palle Iversen ser opgivende til, mens hans hestelastbil bliver grundigt undersøgt. Foto: René Schütze

Frygt for bøder

Til baggrund fortæller flere medlemmer af personalet nemlig til Ekstra Bladet, at de er godt trætte af, at politiet skal tjekke dyr og andre handlende i hoved og røv.

Af samme årsag bliver rigtig mange hestehandlere nemlig væk fra Hjallerup Marked, lyder det.

- Jeg vil tro, at minimum halvdelen bliver væk, men det er jo bare et tal, som jeg har i hovedet, fortæller hestehandler Palle Iversen.

Ekstra Blandet fanger ham, umiddelbart efter at han har brugt 20 minutter på at løbe alle papirer og tjek igennem, før han får lov til at passere politikontrollen.

- Kontrol skal der jo være, men det render jo helt over gevind. Der er jo lige så mange politifolk, som der er hestehandlere.

- Hvis de var lige så dygtige til at fange narkofolk, som de er til at fange hestehandlere, ville der ikke være noget narko i Danmark. Mange bliver væk af denne grund, lyder det sammenbidt fra Palle Iversen.

Disse heste må ikke ifølge reglerne ikke gå sammen, men det rører ikke Palle Iversen. Foto: René Schütze

Bryder reglerne

Han har ikke noget imod, at der er regler for dyrevelfærd og kontrol, men reglerne er for 'trekantede', som han udtrykker det.

- De er ikke altid lavet efter, hvordan virkeligheden er. Det er jo sådan, at vi skal tage hensyn til dyrene. Eksempelvis de heste, der går bag mig her (i samme indhegning, red.).

- Dem har jeg altid haft til at gå sammen. De har aldrig været fra hinanden, og det ville jo være synd at splitte dem op og sætte skillerum mellem dem. Det ville give en forfærdelig uro. Men de må ikke gå sammen her, fortæller hestehandleren.

- Men frygter du så at få en bøde?

- Vil de give mig en bøde, så tager jeg den, og så ser vi, om den er så høj, at jeg kan hive dem i retten. Og det er den sikkert. Bøder nu om dage er jo så høje, at man begynder at ryste, bare man høre ordet, slutter Palle Iversen.

Ifølge ledende personale hos Hjallerup Marked er der allerede delt flere bøder ud på hestemarkedet. Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Nordjyllands Politi om omfanget af bøder.