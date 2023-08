Raser over sur smiley

Den super hypede foodtruck Mexihagen, der er fast inventar på Lygten 2 i København, fik sig i juli en sur smiley og en bøde, da Fødevarestyrelsen kom forbi.

Som Ekstra Bladet har beskrevet, var det særligt brugen af et desinfektionsmiddel til at vaske bestik og service, der udløste den sure smiley.

Men nu svarer restaurantejer Benjamin Rasmussen Nikkhah igen.

Over for KøbenhavnLIV hævder han, at den sure smiley er givet på et 'helt forkert grundlag'.

- Under deres besøg tog kontrollen et Ajax produkt ned fra hylden og spurgte ind til, hvordan vi bruger det. Det blev misforstået på grund af den sproglige barriere, der var mellem min ansatte og kontrollen - og de nævnte ikke noget om produktet, da jeg havde dem i røret. Alligevel blev der slået ned på det. Det er jo helt grotesk, siger han.

Han tilføjer, at der ikke bliver brugt bestik i restauranten, så han er uforstående over for Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Mediet skriver, at han har klaget over rapporten og har givet sagen videre til sin advokat, så der vil blive lagt sag an mod Fødevarestyrelsen.

Det er dog ikke første gang, at Fødevarestyrelsen noterer Mexihagens manglende evne til at gøre deres service ordentlig rent. Virksomheden har i 2022 tidligere fået en indskærpelse for at bruge et Ajax-produkt til at desinficere bestikket, hvilket styrelsen ikke fandt tilstrækkeligt.