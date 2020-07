Raser over tilbagekaldelse af 'farlig' håndsprit

Miljøstyrelsen vil nu tilbagekalde håndsprit fra Wish by SEiMEi, som blev vurderet som farlig. Ingen er dog kommet til skade af produktet i de godt fire måneder, det har været på hylderne

Det virkede som en god gerning, da millionærparret Allan og Mette Feldt bag juicefabrikant Wish by SEiMEi besluttede at stille deres juice-produktion om til håndsprit. På det tidspunkt var der nemlig mangel på sprit på danske institutioner og hospitaler.

Nu har Miljøstyrelsen fredag besluttet, at Wish' 85% håndsprit skal tilbagekaldes. Håndspritten ligner for meget de læskedrikke, firmaet ellers fremstiller, er begrundelsen. Dermed vurderes det, at der er for stor risiko for, at folk ville drikke den.

Nu står det Lolland-baserede firma til at skulle tilbagebetale mange millioner kroner. Ægteparret er fortørnede over beslutningen.

- Det her kan ikke passe. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal stå med en millionregning, fordi nogen i Miljøstyrelsen pludselig efter to måneders tavshed mente, at vi skulle tilbagekalde det inden for to dage, siger Allan Feldt til Ekstra Bladet.

Myndighedernes vurdering fastholdes, på trods af at ingen rent faktisk er meldt tilskadekomne af produktet.

Det fremgår af et svar til firmaet fra Miljøstyrelsen, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af.

'Det er korrekt, at Kemikalieinspektion ikke på nuværende tidspunkt har modtaget nogle indberetninger om WiSH håndsprit 85% fra Giftlinjen, men Kemikalieinspektion har modtaget flere indberetninger fra bekymret borgere omkring emballagen. En af Kemikalieinspektions opgaver er at sikre forbrugernes sikkerhed, ved at sikre at reglerne på området overholdes (og derved forhåbentligt forbygge skader).' skriver Miljøstyrelsens kemikalieinspektion i brevet.

- Vi mener, der er tale om magtmisbrug. Der er ingen, der har taget skade af vores produkt. Vi mener, vi har hjulpet til, hvor der var brug for det, uddyber Allan Feldt, og fortsætter:

- Vi kender ikke slutregningen nu, og det er ekstremt usikkert for os. Vi ved, at en af vores kunder, Matas, har for to millioner kroner, som så skal tilbagesendes. Og det kan vi jo slet ikke holde til at skulle hæfte for, hvis de bliver pålagt at sende det tilbage.

Wish' sædvanlige juice-flasker. Foto: Wish

Hustru Mette Feldt supplerer, at ægteparret har i sinde at modsige sig styrelsens afgørelse.

- Vi kommer ikke til at tilbagekalde vores produkter eller bede kunder om at gøre det, for vi anerkender ikke beslutningen. Vi mener, det er helt ulogisk. Det er ikke, fordi vi vil have særbehandling, men man jo huske, det var en krisesituation. Og vi føler stadig, vi gjorde det rigtige.

Allan og Mette Feldt delte først deres frustrationer via firmaets Facebook-side fredag aften.

Håndspritten blev fremstillet i flasker lignende firmaets sædvanlige juice-flasker. Det skyldtes mangel på tid og de pumper, der normalt bruges til sprit og sæbe-beholdere.

Pumperne er til gengæld til at få fat på, nu hvor smittetrykket har lagt sig, forklarer ægteparret.

- Vi håber at kunne tilføre pumper til flaskerne, så en tilbagetrækning ikke bliver nødvendig, for det ville blive helt uoverskueligt for os, siger Mette Feldt.

Over for TV2 Øst har flere borgerlige politikere udtrykt utilfredshed med, at firmaer straffes for at ville hjælpe til med sprit-manglen. En af dem er Venstres Morten Dahlin.

- Vi har at gøre med en virksomhed, der på regeringens opfordring i en global sundhedskrise omlægger produktionen til håndsprit for at hjælpe os alle sammen. Når den så har gjort det, kommer myndighederne bagefter og siger, at det skal den ikke gøre alligevel, og at den skal bruge en hulens masse penge på at trække produktet tilbage. Det giver simpelthen ikke mening, siger Dahlin til TV2 Øst.

De mener, at den socialdemokratiske fødevareminister bør gå ind i sagen og få omstødt ordren fra Fødevarestyrelsen.

Over for Ritzau har hun da også åbnet for, at man skal forsøge at lempe reglerne på området og derved give dispensation til Wish by SEiMEi.

- Jeg har bedt miljøstyrelsen om at sætte alle kræfter ind. Så forventer de også at kunne levere dispensationer indenfor 48 timer, siger hun til Ritzau.

Wish by SEiMEi startede med at lave håndsprit i marts, da coronakrisen netop var indledt på dansk jord, og indstillede produktionen den 17. maj, da situationen havde stabiliseret sig.