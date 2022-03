Raseri mod Putin sendte Steffen til Polen for at hente flygtninge

Velvilligheden blandt folk i Danmark til at hjælpe det krigsramte Ukraine har været til at få øje på, siden Rusland invaderede landet den 24. februar.

Blandt dem, som har følt sig nødsaget til at handle, er Steffen Skødt Pedersen fra Lyngå i Østjylland.

- Jeg sad derhjemme og blev rasende på Putin (Ruslands præsident, Vladimir Putin, red.) over det, der sker i Ukraine lige nu - et demokratisk land, der bliver splittet ad af nogle meget, meget grimme kræfter, fortæller han.

Han så derfor to muligheder: At tage ned at slås eller prøve at hjælpe nogle familier væk.

Da han har både tre børn og en slægtsgård at tage vare på, faldt valget på 'det næstbedste', som Steffen Skødt Pedersen kalder mulighed nummer to.

- Hvis jeg kan hjælpe nogle kvinder og børn i sikkerhed, har det også en gavnlig effekt på ham, der sidder tilbage i skyttegraven i Kyiv. Så kan han nemlig fokusere på det, han nu engang skal, tilføjer han.

Så den 43-årige salgschef og deltidslandmand tog ferie med kort varsel, og fredag - to dage efter at idéen var opstået - sad han i bilen på vej fra Lyngå til Polen.

- Jeg kørte bare afsted, og sideløbende gik jeg online og begyndte at undersøge tingene, fortæller han.

I et onlineforum kom Steffen Skødt Pedersen i kontakt med en polsk kvinde i 30'erne fra Warszawa ved navn Iwelina. Hun blev på kort tid en slags fixer for den 43-årige far fra Østjylland, og sent fredag aften blev han indlogeret hos Iwelina, hendes mand og tre børn i deres hjem i Warszawa.

Steffen Skødt Pedersen havde troet, at ukrainerne ville stå i kø for at blive samlet op og kørt til Danmark. Men han tog fejl.

- Vi har haft mange, der er sprunget fra. Mange er ængstelige og bange for trafficking. Nogle er også skeptiske over for at køre afsted med enlige mænd. Der har været nogle, som var bange for, at vi ville sælge dem til prostitution eller sælge deres organer, fortæller han.

- Derudover er der mange, som har en drøm om, at krigen er forbi om nogle uger og derfor gerne vil blive i nærområdet, tilføjer han.

I et nedlagt messecenter - nu omdannet til modtagecenter - i Warszawa lykkedes det søndag middag at finde en familie, som gerne vil med Steffen Skødt Pedersen til Danmark: En bedstemor, datter og barnebarn fra Donetsk-området.

- Faren ville blive tilbage og slås. Da han stod ude foran messecentret og sagde farvel til sin lille datter, kunne jeg ikke holde sammen på det hele længere.

- Jeg lovede ham, at jeg nok skal passe på hans familie. Jeg har oplevet mange ting i mit liv, men det her bider på en anden måde, siger han.

Natten til mandag befinder Steffen Skødt Pedersen sig på et hotelværelse i Poznań i det nordvestlige Polen. På et andet værelse få meter derfra ligger bedstemor Irina, datter Anastacia og lille Maria på halvandet år og sover.

Mandag morgen går turen mod den danske grænse.

- Planen er, at de indledningsvist skal bo hos mig privat. Mens jeg har været afsted, har min kæreste sørget for senge og en klapstol. Så skal vi hurtigst muligt have hjulpet dem i gang med at lære sproget og finde et arbejde, siger han.

- Og når vi så har hjulpet dem videre, regner jeg med at køre afsted igen.