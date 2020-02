Raske passagerer begynder at forlade virusramt skib i Japan

De første raske passagerer er begyndt at forlade et virusramt krydstogtskib i Japan.

Det skriver det japanske medie NHK og BBC.

Krydstogtskibet 'Diamond Princess' har på grund af et udbrud af coronavirus på skibet været i karantæne ud for Yokohama nær Tokyo i to uger.

Flere end 540 passagerer om bord på krydstogtskibet er blevet bekræftet smittet med det potentielt dødelig coronavirus.

Da virussen begyndte at sprede sig på skibet, var der omkring 3700 mennesker om bord. Omkring halvdelen af passagererne er japanere.

Mange af de personer, der er blevet bekræftet smittet med coronavirussen, er allerede blevet overført til hospitaler.

Ikke alle må gå

Det er kun passagerer, der er blevet testet raske for virus, og som ikke har vist nogen symptomer under karantænen, der får lov til at forlade skibe i første omgang.

Har man delt kahyt med en coronasmittet, må man blive ombord på skibet noget tid endnu.

Onsdag ventes de første omkring 500 passagerer at forlade skibet, efter at de er blevet testet raske for virussen.

De sidste raske passagerer vil efter planen kunne forlade skibet senest fredag.

Efter Kina er Japan det land, hvor der er flest bekræftede tilfælde af personer, der er smittet med coronavirus.

De japanske myndigheder er blevet kritiseret for karantænen og håndteringen af krydstogtskibet, hvor virussen har spredt sig.

Højtstående embedsmænd har dog forsvaret, at man har valgt at sætte skibet i karantæne, og at man har testet passagererne for smitten om bord på skibet.

Masker og handsker

Passagererne har under karantænen skulle forblive i deres kahytter, skriver nyhedsbureauet AFP.

De har dog fået adgang til korte gåture på dækket, hvor det har været påkrævet, at de var iført masker og handsker og holdt afstand til hinanden.

Der er dog blevet rejst spørgsmål ved, hvorvidt tiltagene har virket. For i løbet af få dage blev flere passagerer meldt smittet med virussen. Og siden er antallet af smittede steget til 542.

Besætningen på skibet har desuden ikke været underlagt karantænen, men har delt opholdsrum og badeværelser med hinanden.

Tidligere på ugen blev flere end 300 amerikanske passagerer evakueret fra krydstogtskibet. Blandt dem var 14 smittet med coronavirus.

Coronavirussen har indtil videre kostet mere end 2000 personer livet.