Raske tykke mænd forbydes at få børn

- Du er for tyk til at adoptere.

Langt, langt færre danskere søger om at adoptere, for det er blevet dyrere samtidigt med, at fertilitetsbehandlingen herhjemme er blevet langt mere effektiv.

Af hensyn til børnene gransker myndighederne desuden grundigere, hvordan ansøgernes helbred vil være de næste 15-20 år.

Mænd med et BMI på mere end 38 får i udgangspunktet afslag. For kvindelige ansøgere er dette tal 40.

Således har Adoptionsnævnet givet sjældne ret afslag til par, hvor mændene var overvægtige samtidig med, de røg smøger.

En mand er 189 centimeter høj og vejede 124 kg (BMI: 34,71) Og røg 10-15 cigaretter om dagen.

’På baggrund af de helbredsmæssige oplysninger sammenholdt med det forhold at ansøger var ryger, var det samrådets vurdering, at ansøger havde en øget sygdoms- og dødelighedsrisiko i forhold til normalbefolkningen. Det var derfor samrådets opfattelse, at der ikke var tilstrækkelig sikkerhed for, at et adoptionsforløb ville være til barnets bedste.’

Den anden måler 176 cm høj og vejede 111,2 kg. (BMI på 35,9.) Han røg 10 smøger dagligt. Han fik afslag med stort set samme begrundelse.

Det hjalp ikke, at de under klagesagen var stoppet med at ryge i bestræbelserne på at blive godkendt.

Der gives også afslag begrundet med forhold hos kvinden.

Eksempelvis fik et par afslag, fordi kvinden var i behandling for en stressudløst depression, der år tilbage havde sendt hende helt eller delvist ud af arbejdsmarkedet i et år.

Hun ’havde en stor skrøbelighed.’

En enlig kvinde klagede også over et afslag på adoption. Hendes økonomiske forhold var uforsvarlige, mente myndighederne..

Hun havde i forvejen to hjemmeboende børn, og at hendes månedlige overskud primært stammede fra børnebidrag og børneydelse.

’Udover at dette var en ustabil indkomst, var det penge, der var øremærket forsørgelsen af ansøgerindens to biologiske børn’.