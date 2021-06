Rasler med sablen: Strejken kan vokse

5300 sygeplejersker indleder på lørdag en strejke på landets sygehuse og i kommunerne.

Hvad det betyder af aflyste operationer og manglende konsultationer er uklart på nuværende tidspunkt.

På et pressemøde mandag middag raslede sygeplejerskernes formand, Grete Christensen (DSR), med sablen.

Måske går endnu flere af landets godt 50.000 sygeplejersker hjem i faglig konflikt.

- Det ville da være en rigtig dårlig organisation, hvis ikke vi havde nogle overvejelser omkring, hvorvidt det ville være hensigtsmæssigt at udvide, siger hun

- Jeg har ikke truet. Jeg siger bare. Det ligger i vores overvejelser.

- Tror du på, at der er en folkelig opbakning til en endnu større konflikt, end den der starter på lørdag - tror du, danskerne står bag jer?

- Nu er det ikke en konflikt, jeg har målrettet og planlagt. Jeg har konstateret, at sygeplejerskerne har været utroligt vigtige sammen med andre faggrupper. De er blevet kastet rundt forskellige steder for at håndtere coronakrisen. De har også oplevet, at de ikke har fået nok i løn for det.

Kæmpe opbakning

- Jeg er ikke i tvivl om, at vi har befolkningens opbakning til at sygeplejerskerne burde have noget mere i løn. Spørgsmålet er, om vi har opbakning til en konflikt.

- Vi gør ikke det her for at ramme befolkningen eller patienterne. Vi gør det fordi, det er nødvendigt for at sende et meget klart signal om, at sygeplejerskerne har kæmpet i mange år. Nu skal der ske noget.

- Så det var et ja - timingen er ikke skidt for en strejke?

- Der er i hvert fald en kæmpe opbakning i befolkningen lige her og nu til sygeplejerskerne., siger Grete Christensen.

Sygeplejerskerne har meddelt, at strejken ikke vil ramme livstruende funktioner.