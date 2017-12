Rasmus gav op 250 meter fra toppen: Nu forbyder Nepal soloekspeditioner på Everest

I 2018 indfører Nepal et forbud, der skal forhindre solo-ekspeditioner til Mount Everest. Det får dog ikke betydning for Rasmus Kragh, der i april gør forsøg nummer to på at nå toppen af verdens højeste bjerg

Fremover vil det være ulovligt for udlændinge, at bestige verdens højeste bjerg Mount Everest uden at være ledsaget af en guide. Det fastslår de nepalesiske myndigheder.

Det får dog ingen betydning for den 28-årige bjergbestiger Rasmus Kragh. Som den første dansker forsøger han sig i anden omgang i april, at nå toppen af det 8848 meter høje bjerg uden brug af kunstig ilt. Sidste gang han forsøgte sig, var han 250 meter fra sit mål.

Vil ikke få indflydelse

Rasmus Kragh forklarer til Ekstra Bladet, at det handler om hvilken side af bjerget han har valgt at bestige det fra.

- Umiddelbart kommer det ikke til at have nogen indflydelse, fordi jeg gør det ikke fra den nepalesiske sydside af bjerget, jeg gør det fra nordsiden, hvilket vil sige Tibetsiden, som ligger under den kinesiske regering.

- På den måde får det ikke en negativ effekt på mig og min ekspedition, siger Rasmus Kragh.

Nye regler er fornuftigt

Han kan dog umiddelbart godt se det fornuftige i de nye regler. Både i forhold til at forhindre dødsfald, og i forhold til skabelsen af flere job for nepalesere.

- Jo større tryk der kommer på bjerget i april og maj hvor det er sæson, jo større er sandsynligheden for ulykker. Det er det, man prøver at imødekomme. Det giver mening, at forsøge at sætte en prop i de her rekordforsøg, der er blevet vildere og vildere med tiden, siger han.

- Hvis jeg havde lyst til at forsøge mig fra sydsiden, ville de jo spænde ben for sådan en som mig. Men på den anden side, er det en turistattraktion for et u-land som Nepal. Og man kan jo et eller andet sted ikke fortænke dem i, at de gerne vil skabe en øget kommercialisering omkring bjerget.

Vælger den hårdeste side

Den unge bjergbestiger drager afsted i april, og det vil tage ham omkring 45 dage i alt at nå til toppen af Mount Everest.

Uanset regler har planen hele tiden været, at bestige bjerget fra nordsiden. Nordsiden er en hårdere og mere udfordrende tur end sydsiden, men det er et helt bevidst valg af Rasmus Kragh.

- Jeg kan godt lide det hårde, rå og utæmmede. Det er det, der tiltrækker mig ved nordsiden. I mine øjne er det siden for bjergstigere. Jeg vil gerne møde bjerget på dets præmisser. Så det er sværere, og afstanden til toppen er længere, men ruten er mere interessant, og den kræver mere af mig teknisk, forklarer han.

Intensiv træning

Det er heller ikke ligefrem almindelig proces, at bestige bjerget uden kunstig ilt. Det er til gengæld det vigtigste for ham ved bestigningen.

- Jeg vil føle at jeg har besteget bjerget og ved egen kraft har nået toppen og kravlet ned igen, siger han.

Succes-raten for at nå toppen uden kunstig ilt er markant lavere end med. Omkring 8300 mennesker har besteget verdens højeste bjerg, og ud af dem har omkring 200 gjort det uden ilt. Sidste gang han forsøgte, blev han overmandet af et uvejr, og det var derfor han måtte vende om så tæt på sit mål.

Derfor har han intensiveret sin træning. Han laver en masse cardio-træning. Hans kondital skal så højt som muligt, så han har overskud oppe på bjerget.

- Jeg gør det som en top-atlet denne gang, siger Rasmus Kragh.