Rasmus: - Kommunen vil forlænge min jobafklaring trods diskusprolaps, depression, KOL og lungefibrose

Hej Puk

Jeg er en ung mand på 30 år. Jeg blev i november 2018 sygemeldt med ondt i ryggen, der viste sig at være en diskusprolaps og slitage i lænden. Jeg blev tilbudt en stivgørende operation, der dog desværre var uden effekt.

1. maj 2019 mister jeg min far efter et halvt års intensivt cancerforløb. Det påvirkede mig meget, og jeg har det rigtig dårligt psykisk efter det store tab.

Jeg blev selv syg kort tid efter og gennemgik et kræftpakke-forløb. Heldigvis havde jeg ikke cancer, men blev diagnosticeret med lungefibrose og KOL, så jeg er udfordret med dårlig vejrtrækning, og det bliver stadigt værre.

Nu står jeg foran endnu en rygoperation, da den ikke er helet ordentlig efter den første. Nyeste røntgen viser også yderligere slitage. Ved siden af har jeg en masse andre problemer med min ryg og lænd – faktisk kan jeg kun gå 200-300 meter ad gangen. Jeg får morfin dagligt for at tage smerterne, men jeg føler mig afkræftet.

Som du nok kan forstå, har jeg det megaskidt psykisk. Jeg er tilknyttet distriktspsykiatrien, som giver mig tre forskellige antidepressiver. Jeg afventer i øvrigt udredning for autisme og add. Jeg går også fast til psykolog.

22 uger efter min første sygemelding stoppede sygedagpengene, og jeg kom i et jobafklaringsforløb, som nu har været i gang i to år. Der er absolut intet sket.

Nu står jeg formentlig til at få forlænget forløbet i yderligere to år. Jeg frygter, at der igen ingenting vil ske, og det økonomiske pres vokser og vokser.

Min egen læge foreslår førtidspension, det samme gør psykiateren fra distriktspsykiatrien og min egen psykolog. Men kommunen mener noget andet, nemlig at der er potentiale til at udvikle min arbejdsevne.

Det er så opslidende – og hele mit liv går med at være patient.

Kan du hjælpe mig?

Med venlig hilsen

Rasmus H

Kære Rasmus

Både de læger, der beskæftiger sig med din fysik, og psykiatrien peger på en førtidspension. I den situation er det kommunens ansvar at belyse sagen ud fra helhedssynet, så du kan komme på den rigtige ydelse.

Loven siger, at hvis din arbejdsevne er nedsat til det ubetydelige i ethvert erhverv, behandlingsmulighederne er udtømte, og din tilstand er stationær, har du ret til førtidspension.

Du skal sørge for, at der i din sag er følgende dokumentation:

Funktionsevneundersøgelse, der kan erstatte en arbejdsprøvning, hvis du er for syg til at medvirke i en sådan.

Speciallægeerklæringer, der dokumenterer, at alle behandlingsmuligheder er udtømte, og at din tilstand er stationær.

Hvis du har den dokumentation, og kommunen fortsat ikke vil indstille dig til en førtidspension, har du mulighed for selv at søge den efter paragraf 17 i lov om social pension.

Du kan også vælge at søge den nu og se, hvorfor du får afslag, og på den måde skaffe dig den dokumentation, som kommunen åbenbart mener, der mangler, før din sag er tilstrækkeligt belyst. Det kan være en måde at presse dem på i forhold til at behandle din sag.

Hvis du har den dokumentation, som jeg har omtalt, så skynd dig selv at søge en førtidspension efter paragraf 17: førtidspension på det forliggende grundlag.

Ønsker dig det bedste.

Med venlig hilsen Puk

Noter Paragraf 17, stk. 2 i lov om social pension giver mulighed for at anmode kommunen om, at der kun tages stilling til spørgsmålet om førtidspension. Sagen behandles på baggrund af den dokumentation, der allerede foreligger. Kommunen har tre måneder til at afgøre sagen. Borgere skal have skriftlig meddelelse om datoen for sagens påbegyndelse og skal oplyses om, at behandlingen af sagen vil ske på grundlag af den dokumentation, der allerede foreligger. Oplysningerne bruges til udarbejdelse en rehabiliteringsplan. Retssikkerhedslovens paragraf 5 siger altså, at kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp i forhold til alle givne muligheder efter den sociale lovgivning - herunder også rådgivning og vejledning. Kommunen skal desuden være opmærksom på, om der kan søges om hjælp hos en anden myndighed eller efter anden lovgivning.

