Rasmus Nøhr trækker sig fra genåbningsfest

Rasmus Nøhr skal alligevel ikke spille til begivenheden Genåbningsfesten torsdag 11. marts, som en gruppe, der kalder sig Frihedsbevægelsens Fællesråd, har arrangeret. Det oplyser han onsdag aften til Ekstra Bladet.

- Jeg har netop offentliggjort at jeg har trukket mig fra arrangementet, siger Rasmus Nøhr.

- Det er, fordi det her virkelig har skilt vandene på en negativ måde. Mange folk bliver vrede og sure og kede af det, og det er ikke det, der er min mission, og det er ikke derfor, jeg har sagt ja til at være med.

Over 7000 interesserede

'Genåbningsfest' er en begivenhed, der er opstået på Facebook, og som finder sted torsdag 11. marts på årsdagen for regeringens første nedlukning af Danmark i forbindelse med coronavirussen.

Det er en gruppe kaldet Frihedsbevægelsens Fællesråd, der står for arrangementet.

På nuværende tidspunkt har tæt på 7000 mennesker tilkendegivet deres interesse for begivenheden, og programmet er spækket med taler og musikalske indslag - herunder Rasmus Nøhr, som så nu har trukket sig.

Undtagelse i epidemiloven

Forsamlingsloftet er i øjeblikket fem personer, hvilket er det laveste antal, siden forsamlingsforbuddet blev indført i foråret 2020, da coronavirusen ramte Danmark. Det betyder, at forsamlinger ikke må være større end fem personer i det offentlige rum.

Undtagelsen i epidemiloven er demonstrationer. Men kan man samle tusindvis af mennesker lige nu uden at bryde loven?

Jo, det kan man ved at anmelde begivenheden som en demonstration, og ifølge Københavns Politi kan man ikke forbyde folk at samles, når der er tale om sådan en.

Københavns Politi skriver til Ekstra Bladet i en mail: ”Københavns Politi har modtaget en anmeldelse om en demonstration i anledning af etårsdagen for den første nedlukning i forbindelse med Covid-19. Forsamlinger med politisk eller andet meningsfordrende øjemed er undtaget i bekendtgørelsen omkring forsamlingsforbuddet. Der bliver altid lavet en individuel vurdering af anmeldte demonstrationer, men der er som udgangspunkt meget vide rammer for, hvordan man ønsker at benytte sin grundlovssikrede ret til at udtrykke sine holdninger ved demonstrationer. Derfor tager Københavns Politi ikke stilling til, hvorvidt dette f.eks. bliver udtrykt gennem fortolkende dans, gennem optog eller gennem taler fra en scene.” - Københavns Politi Vis mere Luk

Ekstra Bladet har dagen igennem forsøgt at få kontakt til arrangørerne af festen for at blive klogere på, hvad der ligger til grund for arrangementet, og hvad der demonstreres imod.

Kæmpefest i morgen: Forstår ikke det er lovligt