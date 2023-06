Rasmus Paludan frihedsberøvet af politiet: Enormt indskrænkende

Stram Kurs stifter-Rasmus Paludan blev tidligere torsdag frihedsberøvet af politiet på Bornholm. Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet

Rasmus Paludan skulle torsdag ankomme til Folkemødet på Bornholm.

Men politiet frihedsberøvede ham i tidsrummet 11.07 til 11.25. Det bekræfter Bornholms Politi over for Ekstra Bladet.

'Forud for frihedsberøvelsen var politiet i dialog med Rasmus Paludan, som blev bedt om at forlade området,' skriver politiet i en mail.

'I første omgang ønskede Rasmus Paludan ikke at efterkomme politiets anvisninger. Da han i den videre dialog med politiet indvilgede i at forlade området, blev frihedsberøvelsen ophævet kl. 11.25,' lyder det videre.

Rasmus Paludan har fået påbud mod at deltage på årets Folkemøde, fordi hverken PET eller Bornholms Politi har ressourcerne til at beskytte ham til det folkerige event.

Raser: Helt unødvendigt

Til den fremmødte presse siger Rasmus Paludan omkring kvart over 13:

Annonce:

- Politiet ville ikke lade mig gå. Det er enormt indskrænkende og helt unødvendigt.

Han tilføjer, at han vil indbringe sagen for retten.

Adskillige repræsentanter fra pressen, herunder Ekstra Bladet, var mødt op på grænsen for en såkaldt påbudszone.

Ifølge Ekstra Bladets udsendte er politiet mødt talstærkt op omkring Paludan.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rasmus Paludan er ikke uventet meget utilfreds med politiets beslutning om at tilbageholde ham. Foto: Jonas Olufson

'Nærliggende fare'

- Vi har på baggrund af det aktuelle trusselsbillede vurderet, at Rasmus Paludans deltagelse i Folkemødet 2023 vil være forbundet med en konkret og nærliggende fare for både hans egen og andres sikkerhed, udtaler chefpolitiinspektør Dannie Rise om beslutningen om at udelukke Paludan.

Annonce:

- Vi er meget bevidste om behovet for at sikre enkeltpersoners ytringsfrihed, men det er vores vurdering, at det ikke vil være muligt at iværksætte sikkerhedsmæssige foranstaltninger, der kan garantere sikkerheden for både Rasmus Paludan selv og andre besøgende på Folkemødet, fortsætter han.

Rasmus Paludan siger til Ekstra Bladet, at han ikke har modtaget trusler, der skulle retfærdiggøre dagens hændelse.

Bornholms Politi vil ikke bekræfte overfor Ekstra Bladet, om de har modtaget konkrete trusler mod Stram Kurs-stifteren og henviser til den mail, som de har udsendt tidligere på dagen.

Opdateres ...