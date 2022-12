Rasmus Prut

Vi skal snart have kåret Ekstra Bladets Nytårstorsk 2022. Herunder kan du læse om den første kandidat

I oktober 2019 var udviklingsminister Rasmus Prehn så uheldig at knække sine briller. De blev limet sammen, og du kan tænke, at den historie ikke angår dig - men det gør den. Du betalte nemlig de 59 kroner, som limen kostede.

Ja, sandheden i ære har Prehn betalt pengene tilbage til statskassen, men han gjorde det først 12. juli i år, fire dage efter at Frihedsbrevet havde fået aktindsigt i Prehns bilag.

Her kan man nemt komme til at tænke på, hvad Prehn sagde i 2008, da Lars Løkke havde tilbagebetalt nogle af sine mange, mærkelige udlæg:

’Det her virker som en minister, der har dårlig samvittighed, og som forsøger at gøre sagen til en bagatel. Det opleves som noget hurtigt spin, der skal lægge låg på.’

Prehn har til gengæld ikke tilbagebetalt de penge til slik, som han har ladet skatteyderne betale. Manden tjener mere end 1,3 millioner kroner om året. Skulle man ikke tro, han havde råd til selv at betale sin Matador Mix og sine Pingvin-stænger?

Rasmus Prehn er den første kandidat i kampen om Årets nytårstorsk 2022. Tegning: Morten Ingemann

Skatteydernes penge

Store beløb er der ikke tale om, men de vidner om en mand, der har svært ved at skelne mellem sine egne og skatteydernes penge. Og det bliver værre

Ekstra Bladet fortalte, at Prehn som fødevareminister havde bespist B.T. s debatredaktør, Sanne Fahnøe, på den italienske restaurant Famo Metro for ikke mindre end 2210 kr. Siden tilbagebetalte han 1034 kr. til ministeriet, men vi skatteydere kom altså til at betale rundt regnet 1200 for denne gavmildhed.

Som udviklingsminister bød Prehn også Sanne Fahnøe på italiensk. 1145 kr. lød regningen på, og han betalte siden 320 kr. tilbage. Resten hang vi på.

Han inviterede såmænd også Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell på restaurant. Nu ved jeg af personlig erfaring, at Engell holder meget af mad, og middagen er ham vel undt, men alligevel.

Godt 1500 kr. blev regningen til os skatteydere.

Hjerneprut

Der er flere eksempler, men helt barokt blev det, da Ekstra Bladet afslørede, at Prehn havde opgivet et falsk navn på en person, han havde inviteret på restaurant Undici. Middagen, ministeriet betalte for, løb op i 1468 kroner med drikkepenge.

Af kvitteringen fremgår, at middagen var med 'Søren Wormslev, Nordjyske Stiftstidende'. Den oplysning er skrevet med ministerens håndskrift.

Men Søren Wormslev havde ikke deltaget i nogen middag med Prehn, fortalte han. Jeg kender Søren Wormslev, og han er en helt igennem sanddru mand. Det samme kan åbenbart ikke siges om Prehn, som erklærede:

- Jeg kan ikke forklare det. Jeg er så ærgerlig over det. Men det er sådan, det er. Det er simpelthen en fejl, jeg ikke forstår, hvordan er sket. En hjerneprut eller hvad sådan noget hedder.

Nu vil det ligge mig fjernt at antyde, at ministeren er fuld af løgn. Jeg foretrækker at sige det lige ud.

Uanset hvor meget varm luft man har mellem ørerne, eller hvor meget ens briller er knækkede, ’kommer man ikke til’ at skrive Søren Wormslev, hvor der skulle have stået et andet navn.

Mærkelig praksis

Ekstra Bladet afslørede også, at Prehn stik mod alle regler havde brugt det ministerielle kreditkort til formål, der ikke ragede ministeriet, så han siden måtte betale pengene tilbage. Han brugte med andre ord kortet som adgang til en kassekredit.

Som Prehn sagde om Lars Løkke i 2008:

’Hvorfor skal vi som skatteydere gang på gang lægge ud for Venstre? Det virker som en mærkelig praksis.’

Prehn har undervejs stået for absurd dyre arrangementer. Som da han i maj inviterede til møde om ’landbrugets fremtid’. Trods emnet var ingen af de store landbrugsorganisationer inviteret. Det var til gengæld 3F, det almene boligselskab FSB, to tidligere socialdemokratiske minister med flere.

Den samlede pris løb op i 56.526 kroner, uhyrlige 2.826 kr. pr. deltager.

Og jeg kan blive ved, men der er ikke plads. Rasmus Prehn fortjener en torsk - skønt kandidaten i morgen nu også er god.

