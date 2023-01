Reagerer på AI-eksperiment: - Det er en bombe

Gymnasielærernes formand kalder AI'en 'for primitiv' da den 'ikke skriver som et menneske'. Men et eksperiment, som Ekstra Bladet har foretaget, afslører, at gymnasielærere ikke kan fange en AI-skrevet opgave. Se hvordan det går, når engelsklærer skal rette en analyse af en Greta Thunberg-tale

AI-botten er primitiv, lød det fra gymnasielærernes formand. Men test som Ekstra Bladet har foretaget viser, at ikke engang en erfaren lærer kan fange en AI-skrevet opgave. - Det er en bombe under uddannelsessystemet, lyder tonerne nu fra formanden

- Det gør mig bare så meget mere bekymret.

Sådan lyder reaktionen fra Tomas Kepler, som er formand for Gymnasielærernes Forening, efter at Ekstra Bladet har vist, at ikke engang en erfaren gymnasielærer med over 20 år på bagen vil fange en 100% AI-skrevet opgave.

Ekstra Bladet har talt med to gymnasieelever, der har brugt kunstig intelligens til at snyde i skolen. De ved godt, at det kan koste en bortvisning, men 'den sparer dem tid' og sikrer gode karakterer. En af dem forklarer her, hvordan han snyder Chatbot skriver hans skoleopgaver: - Lærerne aner det ikke

- Det jo en bombe under vores eksamenssystem på den korte bane, og en bombe under hvad vi overhovedet vil på den lidt længere bane.

En del af bomben er allerede udløst. To gymnasieelever Ekstra Bladet har talt med, afslørede torsdag morgen, at de bruger kunstig intelligens til at snyde underviserne.

Udvander uddannelsessystemet

Thomas Kepler frygter nemlig, at AI-teknologien vil kunne 'udvande det, vi bruger uddannelsessystem til'.

Annonce:

- Altså hvis AI'en kan erstatte elevens arbejde, så på et tidspunkt, vil nogen jo begynde at sige, "jamen hvad skal vi så med eleven", spørger han retorisk.

Faktisk kan det ødelægge noget helt essentielt.

- Hvis det bare ender med at være AI'en der skriver alt, og vi ikke engang kan opfange det, jamen så mister vi jo noget helt essentielt omkring hvad formålet med vores uddannelser er, frygter han.

Thomas Kepler ser det som en bombe, at ChatGPT gør det SÅ let at snyde i skolen.

Eksperiment

Da Ekstra Bladet talte med Thomas Kepler første gang var han anderledes optimistisk i forhold til at spotte snyd.

-Forskellen på ChatGPT og det at købe en opgave det er, at man kan se, om det er et menneske, der er afsender på en opgave. Fordi AI'en er jo stadig primitiv, og den kan ikke skrive en opgave på samme måde, som et menneske kan endnu, lød det dengang.

Og det satte Ekstra Bladet sig for at teste.

'Den var gledet igennem'

I den varme stol sad June Horup med flere årtiers erfaring som gymnasielærer.

Annonce:

Selvom sanserne var skærpet og hun vidste, at hun skulle spotte AI-teknologi, måtte hun erkende, at den opgave der var skrevet 100% af ChatGPT-botten, ville være røget lige igennem hendes personlige 'snydefilter'.

- Der er meget der kommer til at glide igennem, konstaterede hun efterfølgende.

Du kan se videoen øverst i artiklen.