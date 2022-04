Reagerer på Ecco: - Dårlig stil

Danskerne på Strøget i København stod ikke ligefrem i kø for at handle sko i Ecco, men de ville gerne tale om sko-virksomhedens tilstedeværelse i Rusland

Trods solskin og nyankomne lønsedler var det ikke fordi, at kunderne stod i kø til Eccos skobutik på Strøget fredag formiddag.

Tvært imod.

Ekstra Bladet ville ellers gerne spørge kunderne ind til sko-virksomhedens beslutning om at blive i Rusland på trods af, at mange danske virksomheder har valgt at forlade landet. De få kunder der var ville dog ikke tale med Ekstra Bladet.

Ellers var det en noget enstemmig reaktion, som de besøgende på Strøget havde til Eccos tilstedeværelse på det russiske marked.

Manglende forståelse.

Moral over komfort

En af dem, som ikke forstår Eccos valg om at blive i Rusland, er Ditte Marie Gyldenberg.

Ditte Marie Gyldenberg. Foto: Linda Johansen

- Jeg har nogle gange tænkt på, at de (Ecco-sko, red.) ser behagelige ud, men nu hvor jeg har hørt, at Ecco ikke vil stoppe handlen med Rusland, så skal jeg ikke have et par Eccosko.

- Jeg tænker, det er dårlig stil at vægte pengene over et andet lands rettigheder.

Dog forestiller hun sig, at vi inden længe har glemt Eccos beslutning om at blive i Rusland.

- Den kollektive hukommelse glemmer lidt hurtigt. Men jeg håber, det her kan betyde, at Ecco bliver udsat for et lidt større pres, så de kan trække sig. Det vil jeg synes, er det bedste at gøre, siger Ditte Marie Gyldenberg.

Ludvig Galtsager. Foto: Linda Johansen

Ludvig Galtsager er også uforstående for Eccos tilstedeværelse i Rusland.

- Jeg synes ikke, de skal være i Rusland, jeg synes, de skal være solidariske og trække sig ud. For de støtter en krig, og det synes jeg ikke er så fedt.

Ecco har i en pressemeddelelse fortalt, at de holder fast i de russiske butikker af hensyn til de 1500 ansatte, da 'de og deres familier også går gennem en hård tid'. Den pointe forholder Ludvig Galtsager sig kritisk til.

- Det er selvfølgelig en vurdering, men jeg tænker, det er hårdt at stille det sådan op. For der er liv på spil. For ukrainerne og for russerne også.

- Jeg vil ikke købe hos Ecco. Hvis jeg skulle købe nye sko, ville jeg købe et andet sted, siger han.

Stig Gabrielsen. Foto: Linda Johansen

Stig Gabrielsen opfordrer Ecco til at gøre det som store dele af dansk erhvervsliv: At trække sig.

- Det som Rusland gør i Ukraine er under al kritik. Jeg synes hellere, danske virksomheder skulle trække sig ud.

- De har et moralsk ansvar for at trække sig, de støtter jo russerne, siger Stig Gabrielsen.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

De har milliarder på bundlinjen, en datter, som jævnligt deltager i OL, og så har de tætte forbindelser til kongehuset. Men hvem er familien bag Ecco Sko, som er kommet i solid modvind, efter det kom frem, at de fortsætter produktionen i Rusland under krigen i Ukraine? Læs mere om den rige Ecco-familie her.