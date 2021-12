Reagerer på massivt test-pres: Store ændringer fra i dag

Der er massivt pres på teststederne op til jul, og det får nu leverandøren af kviktest i Region Hovedstaden, Copenhagen Medical, til at foretage en række store ændringer ved deres test- og vaccinationssteder.

Det store vaccinetelt på Ofelia Plads overgår eksempelvis til kun at være testcenter, ligesom testcenteret i Forum fra tirsdag udelukkende vil udbyde kviktest, oplyser de i en pressemeddelelse.

Derudover kan vacciner i Copenhagen Medicals regi fremover kun ske i Fælledparken, hvor kapaciteten er 10.000 vaccinationer om dagen.

- Der er stort pres på testcentrene og behov for mere kapacitet. Samtidig kan vi, efter at have vaccineret nogle dage, optimere en lang række processer, så det er muligt for os at vaccinere rigtig mange borgere i det store telt i Fælledparken.

- Det giver derfor ikke mening at have store vaccinelokationer stående, når vi kan vaccinere rigtig mange i Fælledparken og der samtidig er så stort pres på testcentrene. Derfor ændrer vi det, udtaler pressechef i Copenhagen Medical Trine Baadsgaard i pressemeddelelsen.

Har man bestilt tid til vaccine i et af de centre, der flytter, vil man modtage en sms. Ens vaccinetid bliver bevaret, men flyttet til Fælledparken.

- Vi beklager de ulemper, det har for nogle borgere, men vi mener, det er det rigtigste at reagere hurtigt på at ændre kapaciteten efter det behov, borgerne har, siger Trine Baadsgaard.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Bliv opdateret på de danske smitte- og vaccinetal: