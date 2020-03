Rebecca blev angrebet af sin hund: Fik 100 sting i ansigtet

24-årige Rebecca var i gang med sin normale rutine om morgenen i januar, da hun gik neden under for at lukke sine to hunde Maverick og Apollo udenfor.

Hun opdagede, at Maverick opførte sig anderledes end normalt, og at han ikke lyttede, når hun gav en kommando. Hun prøvede derfor at holde ham i halsbåndet for at få ham til sidde, men han begyndte at knurre og angreb den unge kvinde.

Det fortæller hun på Instagram og til mediet news.com.au.

- Han bed mine hænder, mine arme, og han fik væltet mig bagover. Der får han fat i mit ansigt, og han får bidt min underlæbe op og det meste af min næse, fortæller Rebecca Oelker fra USA.

- Han angreb mig tre eller fire gange, og jeg troede, at jeg skulle dø. Jeg klarede lige at få fat i min telefon og ringe til min partner Stuart, som var på arbejde, og han sagde, at jeg skulle skynde mig ovenpå og væk fra hundene. Jeg lå i et badekar, da ambulancefolkene kom, og jeg kom ind til operation to timer efter. Heldigvis var de enormt dygtige, og de fik hele mit ansigt på plads igen. Jeg var på hospitalet i en uge. Det var så slemt, at jeg ikke kunne holde en kop te.

Det tog mere end 100 sting at få sat Rebeccas ansigt på plads igen, og hun fik en stor hævelse i ansigtet, som hun stadig døjer med. Hun har heller ingen følelse i sin næse og i overlæben.

Rebecca besluttede at dele sin oplevelse, efter hun havde talt med andre, der har overlevet at blive angrebet af hunde.

- Det har ændret min opfattelse af livet, døden og hvor hurtigt alt kan ændre sig. Det har været en langsom proces, men jeg har prøvet at give mig selv plads og lade mig selv bruge tid på at blive normal igen.

Hunden Maverick blev aflivet efter angrebet, men Rebecca har beholdt Apollo.

Hun har siden delt hele historien på Instagram, hvor hun takker for sit liv.

- Jeg har mødt døden, og jeg sagde 'ikke i dag'. Min pointe er denne: hvis du er live og læser det her, så er der en grund til det. Du er her med et formål, og du skal være her, til det er opfyldt.

ADVARSEL: Voldsomme billeder fra Instagram