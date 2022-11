Recession truer den britiske økonomi

Storbritannien er nu på vej ind i det, som forventes at blive briternes længste recession i over hundrede år

Alvoren er til at føle i Storbritannien.

Mellem juli og september er den britiske økonomi krympet med 0,2 procent.

Det skriver BBC.

Og når et lands økonomi skrumper i et sådant omfang, nærmer landet sig en recession. Ifølge mediet forventes det, at recessionen vil ramme landet ved udgangen af året.

Hårde tider forude

Bank of England forudsiger nu en 'meget udfordrende' to-årig recession.

Den kommer dog ikke ud af det blå, da der har været store prisstigninger på fødevarer, brændstof og energi.

I en tid med en dårlig økonomi tjener virksomhederne færre penge, og dermed er statens skatteindtjening også begrænset.

I det lys forventer Bank of England, at den britiske recession vil blive den længste siden 1920'erne. Banken frygter også, at arbejdsløsheden næsten vil fordobles.

Ingen let udvej

Finansminister Jeremy Hunt er bekendt med landets ringe økonomiske forfatning.

Han vil dog forsøge at forkorte recessionen, så den bliver hurtigere overstået end Bank of Englands forudsigelse.

Han har dog advaret mod, at hårde, økonomiske beslutninger skal træffes for at genoprette tillid og økonomisk stabilitet.

I næste uge vil finansministeren løfte sløret for sine skatte- og udgiftsplaner, hvilket kulminerer med, at husholdningerne er pressede af det, som BBC kalder den værste leveomkostnings-krise i Storbritannien siden 1950'erne.