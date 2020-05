Red Barnet i minus: Johanne går ned i løn

Red Barnet har i foråret været igennem en tung spareøvelse for at holde skindet på næsen - chefen mister 20 procent af lønnen

Red Barnet står midt i en alvorlig økonomisk krise. Det skriver Altinget.

Coronanedlukningen har påført organisationen et milliontab, og man har i alt sendt 58 medarbejdere hjem med hjælpepakker for at komme helskindet igennem forårets undtagelsestilstand.

Men det har også været nødvendigt at tage mere hårdhændede metoder i brug.

Spareøvelse

Organisationens medarbejdere har indvilget i at reducere deres pensionsindbetalinger fra 17 til 3 procent i fire måneder.

I samme periode mister generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen 20 procent af sin løn på 82.383 kroner, mens seks ledere derudover går tre procent ned i løn.

Den akutte spareøvelse forventes at indbringe i alt 3,7 millioner kroner.

- Det er rettidig omhu, siger formand Lars Svenning Andersen til Altinget.

Sårbare

Red Barnet har været sårbar over for nedlukningen, fordi organisationen ikke har været tilstrækkeligt polstret, mener han.

- Vi er sårbare, fordi vi har en for lille egenkapital og har øget vores aktiviteter. Det betyder, vi ikke kan tåle et større underskud de næste år. Derfor er vi sårbare. Havde vi haft en bedre egenkapital, var vi ikke gået ind i sådan en aftale her, siger Lars Svenning Andersen til Altinget.

Tilbage står, at Red Barnet i måneder inden nedlukningen vidste, at organisationens økonomi var skrøbelig på grund af en lille egenkapital.

Men formand Lars Svenning Andersen fastslår over for Altinget, at spareøvelsen på 3,7 millioner kroner alene skyldes den ekstraordinære situation.

Løfte ikke indfriet

Til gengæld kommer han ikke uden om, at organisationen har skiftet fokus, siden Johanne Schmidt-Nielsen tiltrådte som generalsekretær for et år siden.

- Vi må sige, at det løfte, jeg gav den nye generalsekretær, om, at vi ikke behøver bruge al tiden på at rette økonomien op; det løfte har jeg måttet fortælle, at jeg ikke kan indfri. Vi kommer til at have fokus på økonomi en del år fremover, siger Lars Svenning Andersen til Altinget.