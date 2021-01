Red Barnet om pige med ptsd: Desværre ikke overraskende

Det er desværre ikke nogen stor overraskelse, at en fireårig dansk pige er blev syg med ptsd af at opholde sig i al-Roj-fangelejren i Syrien.

Sådan lyder det fra Johanne Schmidt-Nielsen, generalsekretær i Red Barnet.

- Det kan ikke komme bag på nogen, at der er et barn, som her har fået stillet diagnosen ptsd. Der er en grund til, at det bliver kaldt ‘helvede på jord’. Børn dør i lejrene, siger hun og opfordrer regeringen til at hente de cirka 25 danske børn hjem hurtigst muligt:

- Regeringen har ansvaret for hver eneste dag, der går, hvor børnene ikke bliver hente hjem. Jo længere tid, de er der, desto større bliver risikoen for, at de får psykiske lidelser, og at de bliver permanente.

Som Ekstra Bladet i dag kan fortælle, er Udenrigsministeriet adskillige gange blevet advaret om, at pigen og de øvrige danske børn kunne tage skade af at være i lejrene. Første gang i efteråret 2019.

Johanne Schmidt-Nielsen undrer sig over, at Udenrigsministeriet nu vil have pigens sag gennemgået af endnu en ekspert, selv om hun har fået konstateret ptsd.

- På den ene side er det jo godt, at de handler, men på den anden side har vi længe kendt rigeligt til forholdene i lejrne. Der har været grundlag for at hente de børn hjem længe. Alle ved, det ikke er et sted for børn. Der er en markant overdødelighed blandt børn og stressniveauet og utrygheden er så høj, at der er stor risiko for at udvikle psykiske lidelser, siger hun.

