Red Barnet om skræmmende tendens: - Det er børn helt ned til 12 år

Søndag kunne DR fortælle om et bekymrende nyt fænomen, hvor ukendte gerningsmænd tvinger piger og unge kvinder til at drikke deres egen urin, smøre sig ind i afføring og skære bogstaver ind i deres egen hud.

Gør de ikke det, risikerer de, at gerningsmanden offentliggør intime billeder eller videoer af dem.

Fænomenet kaldes 'hurtcore', og videoer af afpresningen og ydmygelsen af ofrene bliver siden solgt på nettet.

Ifølge DR er mindst 145 piger og kvinder fra USA og England blevet afpresset på nettet. Flere af ofrene er under 18 år, hvilket gør, at der er tale om børneporno.

Politikommissær Flemming Kjærside, der leder Rigspolitiets afdeling for cyberrelaterede seksualforbrydelser, fortæller til DR, at han ikke er stødt på hurtcore i dansk sammenhæng.

- Jeg har ikke noget at sammenligne med i Danmark, da vi har ikke haft sager af den karakter. Heldigvis. Men det er dokumenteret her, at det finder sted, og at det har et foruroligende stort omfang, forklarer han.

Se også: Piger og unge kvinder afpresset til at drikke tis og skære i sig selv

Skulle spise som en hund

DR har været i kontakt med et engelsk offer, der ønsker at være anonym. De kalder hende Emma.

Hun fortæller, at hun fik taget nøgenbilleder af en bekendt mod betaling, men at billederne havnede i de forkerte hænder.

En mand tog derfor kontakt til hende fra en falsk profil og fik hende til at sende flere intime billeder af sig selv. Hvis ikke, ville han dele hendes nøgenbilleder med hendes familie og venner.

Med tiden blev hans krav grovere, og han tvang blandt andet Emma til at spise toast fra gulvet som en hund.

Til sidst blokerede hun ham med det resultat, at ikke bare hendes oprindelige nøgenbilleder, men også film fra selve afpresningen blev lagt tilgængeligt på nettet.

- Det var som om, nogen havde set det. Men jeg vidste det ikke. Jeg var bare virkelig flov og havde ikke lyst til at gå uden for en dør, fortæller hun og tilføjer, at hun begyndte at selvskade som følge af de digitale krænkelser.

Se også: Sigtelse mod 22-årig: Sådan blev teenage-piger afpresset

Ikke ukendt fænomen

DR har været i kontakt med fire organisationer, der rådgiver børn og unge, der alle kender til problemet - dog i mindre voldsom grad, end det angiveligt findes i udlandet.

Hos Red Barnet fortæller psykolog Kuno Sørensen til Ekstra Bladet, at organisationen oplever en stigning af henvendelser om digital sexkrænkelse.

Red Barnet fik omkring 800 henvendelser sidste år om den type krænkelser - heraf vurderer han, at mellem 50 og 100 unge henvender sig på baggrund af afpresning eller frygt for afpresning.

- Det er børn og unge fra helt ned til 12 år, der henvender sig. Det er i overvejende grad piger, men der er også drenge, der bliver udsat for det, forklarer han.

Tip os! Har du været udsat for afpresning eller seksuelle krænkelser på nettet, hører vi meget gerne fra dig. Vi behandler alle henvendelser anonymt. Kontakt Ekstra Bladets journalist på julie.kragh@eb.dk

De unge fortæller typisk nogenlunde samme historie, fortæller Kuno Sørensen.

- De har truffet en på nettet og delt et lidt frækt billede, og så bliver de truet med, at hvis de ikke sender noget, der er endnu mere frækt, vil det oprindelige blive delt.

Hovedparten af de unge har ikke givet efter for krænkerens krav, men frygter nu, hvad der kan ske. Andre har ladet sig presse til at vise sig helt nøgne eller onanere på webcam.

- Det er en sexkrænkelse uden udløbsdato, fordi ofrene ikke ved, hvornår det er slut. De ved ikke, om de en dag møder op i klassen og alle har set deres nøgenbilleder, siger Kuno Sørensen om de grove tilfælde.

Hos Red Barnet understreger man altid, at de ulykkelige teenagere, der henvender sig, ikke har gjort noget galt. Derudover hjælper de dem med at anmelde krænkelserne til politiet.

Han har følgende råd til ofrene:

- Hvis man bliver udsat for seksuel afpresning, skal man ikke give efter. Man skal sige fra og sikre beviser ved eksempelvis at tage screendumps. Derudover skal man sige det til sine forældre og kontakte politiet.

Sådan hjælper du dit barn med at sætte grænser • Forældrene kan, fra børnene begynder selv at færdes på nettet, vænne dem til at tale om, hvad man oplever på de forskellige sociale medier og platforme. På den måde får man også bygget et tillidsforhold op om emnet.



• Tal også med barnet om, hvem de er venner med – både i virkeligheden og på nettet – og hvad, de laver på de sociale medier.



• Afdæk hvor meget barnet ved om god adfærd på nettet og vær konkret, når du spørger ind.



• Aftal rammer med barnet for, hvordan I bruger de forskelle platforme og medier. Hvem må man dele brugernavne med, hvem sender man billeder og videoer til, hvad fortæller man mennesker, man ikke har mødt i virkeligheden, om sig selv.



• Hvilke sociale medier passer til barnets alder, og hvilke er ikke tilladt.



• Spørg positivt og interesseret ind. Undlad at være fordømmende.



• Fortæl barnet, at uanset hvad er du altid på dit barns side og vil hjælpe det.



• Hvis dit barn ændrer adfærd, så forsøg at afdække, hvad der påvirker barnet. Kilde: Syd- og Sønderjyllands Politi. Find flere gode råd på Sletdet.dk og sikreside.dk.

Se også: Ung mand sigtet for voldtægt og krænkelser: Måske over 100 ofre