Red Barnet: Ser du porno?

Organisationen beder om hjælp fra pornoglade danskere til at identificere børneporno

Kender du det, når man sidder, ligger eller står og ser noget porno og pludselig tænker - hey hov, hun/han er sgu da ikke over 18'.

Så kan Red Barnet måske bruge din hjælp.

Børneorganisationen leder i hvert fald efter pornobrugere, der kan hjælpe Red Barnet med at identificere 'overgrebsmateriale', eller såkaldt børneporno.

Det skriver generalsekretær Johanne Schmidt-Nielsen på Instagram.

'Vi leder efter mennesker, der i forbindelse med at de har set porno, er stødt på billeder eller film, hvor de tænkte "hun/han er da ikke over 18 år" eller af andre årsager har overvejet, at det muligvis var noget ulovligt materiale.', skriver Schmidt-Nielsen i sit opslag, som du kan se herunder:

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Anmeld børneporno: Vind gavekort

Forespørgslen er en del af Red Barnets arbejde mod seksuelt overgrebsmateriale.

Annonce:

Siden 2001 har man på AnmeldDet.dk kunne indberette om seksuelt materiale med børn online, og det har indtil videre ført til 80.000 anmeldelser.

Og det er her, Schmidt-Nielsens bøn kommer ind i billedet.

Red Barnet vil nemlig gerne vide mere om, hvorfor nogle brugere vælger ikke at anmelde, selvom de måske støder på børnporno - og hvorfor dem, der anmelder, vælger at gøre det.

Derfor har Red Barnet teamet op med ph.d.-studerende ved Københavns Universitet Sidsel Harder, der forsker i porno og vil foretage anonymiserede interviews med de porno-brugere der er stødt på potentielt overgrebsmateriale, skriver generalsekretæren.

Og udover en snak med Sidsel Harder kan de villige porno-brugere se frem til intet mindre end et gavekort på 250 kroner som en 'tak for hjælpen'.

Om dette er til butikker, restauranter eller porno-sider, fremgår ikke af opslaget.