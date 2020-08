Redaktør: Kulisserne er ved at falde sammen i Forsvaret

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Forsvarets Efterretningstjenete, FE, har i årevis brudt reglerne og ført dem, der skulle kontrollere dem, bag lyset.

Sådan lød blot nogle af beskyldningerne med FE mandag morgen, da Tilsynet med Efterretningstjenesterne offentliggjorde en rapport, der har været undervejs siden november sidste år.

Rapportens resultater må have været aldeles overbevisende og så graverende, som det lyder, for den øverste chef Lars Findsen og to andre højtstående ledere i FE blev fritaget for tjeneste.

Sagen er blot den seneste i en lang række af alvorlige sager i Forsvaret.

En af sagerne får formentlig sin afslutning i dag. Her er den tidligere hærchef H.C. Mathiesen for Vestre Landsret tiltalt for blandt andet magtmisbrug.

Et kludetæppe

Manden, der afdækkede H.C. Mathiesens mange møgsager, er Peter Ernstved Rasmussen, som driver netmediet Olfi.

Mediet beskæftiger sig med Forsvaret, og Peter Ernstved Rasmussen er set i lyset af den seneste afsløring langtfra begejstret på Forsvarets vegne.

- Det er lidt, som om kulisserne er ved at falde sammen. Man får efterhånden afdækket det, der har været en udbrudt usund kultur i Forsvarets øverste ledelse og i Forsvarsministriet.

- Kludetæppet af enkeltsager er nu så overvældende, at man ikke kan affeje det som enkeltsager uden sammenhæng. Det her er jo i den grad en kultur, hvor man har handlet efter forgodtbefindende, og hvis nogen har forsøgt at gøre opmærksom på noget, så er de blevet gjort til problemet, siger han.

En sort dag

De seneste knap to år er skandalerne væltet ud af Forsvaret i en lind strøm. Fra forsvarschefen, der nu er for Vestre Landsret, til Ekstra Bladets afsløringer af mulig svindel i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og nu til hjemsendelse af ledere i Forsvarets Efterretningstjeneste.

- Hvis H.C. Mathiesen dømmes i dag, er der ingen tvivl om, at det vil være en af de mørkeste dage i Forsvarets historie. Vi må konstatere, at hvis han bliver dømt, så er det jo korruption, og det er en hærchef i Danmark aldrig før blevet dømt for.

- Og hvis det der står i tilsynets pressemeddelelse fra i dag er rigtigt, så er det jo også korruption. Og hvis det, der er skrevet om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse også er korrekt, så er det jo en udbredt grad af korruption bredt i Forsvaret og Forsvarsministeriet, siger han.

Der ventes at falde dom mod H.C. Mathiesen mandag eftermiddag. I byretten blev han idømt 60 dages ubetinget fængsel, men han ankede på stedet til frifindelse.