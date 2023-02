Reddede sine tre børn ud af brændende bil: - Jeg er vred og sur

Det holder ikke, at BMW tillader, at biler, de selv erkender, kan gå i brand, kører rundt på danske motorveje, raser en mor efter uhyggelig oplevelse

Det holder ikke, at BMW tillader, at biler, de selv erkender kan gå i brand, kører rundt på danske motorveje, raser en mor efter uhyggelig oplevelse

Søndag eftermiddag var den totale familietragedie kun sekunder fra at indtræffe.

Havde Louise Kjær Enoch brugt bare ét minut mere på at få sine tre, små døtre ud af den brændende BMW, var de blevet dræbt i flammerne.

Netop familiens leasede BMW X5 Diesel-model fra 2016 vidste den tyske fabrikant kunne risikere at selvantænde. Nu står den 29-årige mor dybt rystet tilbage over, hvordan BMW overhovedet kunne lade hende køre i bilen.

Søndag eftermiddag spændte Louise Kjær Enoch sine døtre fast i familiens BMW ved hjemmet syd for Mariager. Her ses Alma i midten og Holly til højre. Privatfoto

Blot 20 minutter senere var bilen opslugt i et flammehav. Privatfoto

Kaos og flammer

29. januar stempler Louise Kjær Enoch ud på en weekendtur med ungerne fra hjemmet mellem Asferg og Mariager i Østjylland. Hun har netop passeret Gudenådalen ved Randers på E45-Motorvejen, da der begynder at lugte brændt i kabinen.

Få minutter senere står der flammer op af kølerhjelmen.

Både bremser og speederen sætter ud, og hun kan kun vente på at bilen kommer så langt ned i fart, at hun kan manøvrere den ud i autosporet kort før Randers Syd-afkørslen.

- Jeg hopper ud af bilen og lukker min egen dør, mens jeg når at tænke: 'Åh nej, hvad nu hvis, jeg ikke kan åbne de andre døre?' Jeg havde sat Luna om foran, fordi hun var ked af det. Så jeg får først Hollie, som sad bag mig, ud og så over til Luna, fordi hun sidder tættest på flammerne. Da hun er ude, tager jeg til sidst Alma ud fra bagsædet, fortæller hun.

30 sekunder senere er bilen fuldstændig antændt og opslugt af ilden.

Da Louise Kjær Enoch dagen efter vendte tilbage til stedet, var bilen komplet udbrændt. Privatfoto

Ramt af vrede

Louise Kjær Enoch fortæller, at det rent instinktivt var vigtigt for hende, at de tre små piger ikke følte, at de var i livsfare, eller at de havde været udsat for en ubehagelig oplevelse.

Derfor griner de alle, da de kommer ud af bilen og går væk, indtil et par søde damer holder ind og hjælper dem.

Men indeni har hun ikke lige så let ved at tackle situationen.

- Jeg har ondt i maven. Jeg er vred og sur. Jeg er fuldstændig i chok over, hvad der skete faktisk. Med sådan en ny bil må det bare ikke ske.

Besked i e-Boks

13 dage før den livsfarlige episode havde BMW Danmark sendt et brev til familien Enoch i e-Boks. Heri lød det, at bilen 'på et tidspunkt' ville blive indkaldt til et værksted for at tjekket EGR-køleren.

En lækage af kølemiddel i kombination med sod- og olierester kunne nemlig 'i meget sjældne tilfælde resultere i røgudvikling og antændelse', lød beskeden.

- Jeg tænkte, at det er for at være ekstra sikre, at de skriver sådan. Så går der 13 dage, og så kan jeg pludselig hverken bremse eller give gas, mens bilen bryder i brand. Det er ikke nok at sende en besked i e-Boks, hvis de mistænker, at der muligvis kan være en fejl på køleren.

- Hvad mener du, at BMW skulle have gjort i stedet for?

- De skulle have udstedt et kørselsforbud eller bedt folk opsøge værksted omgående. Man tænker jo, at hvis det virkelig er så alvorligt, ville de jo bede mig om ikke at køre rundt i bilen, siger Louise Kjær Enoch.

BMW tilbagekaldte i 2018 1,6 millioner biler fordi en række modeller kunne bryde i brand.

Brandfarlige bimmere

Det er ikke nyt for den tyske gigant med hovedsæde i Bayern, at en række af deres modeller er mulige brandbomber.

I 2018 tilbagekaldte man således 1,6 millioner biler på grund af fejl på udstødningssystem, som betød, at de kunne bryde i brand. 2700 danske bilejere fik her besked på, at deres BMW'er skulle på værksted for at få udbedret fejlen.

Men fire år senere kører der fortsat bimmere rundt med den velkendte fejl. En undersøgelse skal nu vise, om netop familien Enochs leasingbil gik op i flammer på grund af fejlen.