Redder to fra druknedøden: Nu vil de redde ham

Det er anden gang, den senegalesiske immigrant redder en nødstedt person op fra floden i Bilbao. Nu har 2700 skrevet under på et borgerforslag om at lovliggøre hans ophold i landet

Omtrent 2700 mennesker har i skrivende stund skrevet under på en formel opfordring til det spanske embedsværk om at tildele en ellers papirløs senegalesiske immigrant opholdstilladelse i Spanien.

Det sker efter, at den 27-årige Mouhammad Diouf i sidste uge kraftigt medvirkede til at redde en fremmed mand fra at drukne i Bilbaos Nervión-flod.

Senegaleseren var ude med en ven, da han så den 72-årige på en af ​​byens broer, og han forekom ifølge Diouf svimmel.

- Han forsøgte at få fat i gelænderet, da han faldt i vandet, siger Diouf til The Guardian.

- Vi var ret langt væk. Jeg smed min rygsæk og begyndte at løbe.

Da Diouf nåede op til broen, kunne han se, at manden lå med ansigtet ned i vandet.

- Han var i en meget farlig situation. Jeg tænkte ikke, jeg sprang bare, fortæller Diouf.

Mouhammed Diouf på broen, hvorunder han omkring en uge tidligere reddede en fremmed 72-årigs liv. Han ankom ifølge The Guardian til Spanien for mere end fire år siden efter en 20 måneder lang rejse, der førte ham gennem Mauretanien og Marokko, inden han landede på spanske kyster i en jolle. Foto: Reuters

På en video, som du kan se ovenfor, fremgår det, hvordan Diouf kæmpede for at holde den bevidstløse mand oven vande, mens vidner omkring ham forsøgte at opmuntre og instruere. Undervejs kom to af Dioufs venner til undsætning, og sammen med en politibetjent lykkedes det dem at bringe manden i sikkerhed på en forbipasserende båd efter cirka 20 minutter i vandet.

Ikke første gang

Det er imidlertid ikke første gang, Diouf redder en fremmeds liv. I september sprang han i selvsamme flod efter at have spottet en ung kvinde falde i.

Og de heroiske indsatser har altså nu fået små 3000 mennesker til at kræve, at myndighederne 'redder' manden fra udvisning.

'Vi ønsker, at Mouhammad Diouf får de papirer, der gør det muligt for ham at fortsætte sit liv i vores land lovligt og komfortabelt uden frygt for at blive tilbageholdt og deporteret', lyder det i borgerforslaget.

Og måske er der håb for den 27-årige helt.

Således gav den spanske regering sidste år, under offentligt pres, opholds- og arbejdstilladelse til en ligeledes senegalesisk immigrant, der reddede en kørestolsbruger ud af en brændende lejlighed i kystbyen Denia.

- Hvis det ordner sig, er det godt. Men hvad jeg gjorde kom fra mit hjerte. Ikke af nogen anden grund, siger Diouf til avisen.