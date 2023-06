Reddet efter 40 dage i junglen: Sådan overlevede børnene

De overlevede et flystyrt og vadede efterfølgende rundt i Amazonas jungle i fem uger uden vådt eller tørt.

Fredag blev de fire søskende på 13, 9, 5 og knap 1 år fundet i live efter 40 dages mareridt, hvor de skulle overleve uden forældre eller voksne.

Nu er der kommet nye oplysninger om, hvordan de klarede de mange dage i junglen.

Fire børn overlevede et flystyrt i Amazonas jungle, mens de tre voksne om bord på flyet døde i styrtet. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Spiste groft mel

Ifølge Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, en embedsmand fra de colombianske militære specialstyrker, spiste de fire børn nemlig en velkendt mel kaldet farina, som var med om bord på det fly, de styrtede ned med.

Derudover oplyser han til CNN, at junglen ikke var helt ukendt for de fire børn fra Colombias oprindelige befolkning.

- Deres oprindelse gjorde det muligt for dem at opnå en vis immunitet mod sygdomme i junglen og have viden om selve junglen - at vide, hvad de skulle spise, og hvad de ikke skulle spise - samt at finde vand, der holdt dem i live - hvilket ikke ville have været muligt, hvis de ikke var vant til den type fjendtlige omgivelser.

Colombias førstedame, Veronica Alcocer (til venstre), og præsidentens datter, Sofia Petro, besøger et af de børn, der blev fundet i den colombianske regnskov fredag. Foto: Prensa Presidencial/Ritzau Scanpix

Besøg af præsidentfamilien

Colombias præsident, Gustavo Petro, og flere fra den politiske top har besøgt de fire søskende, der modtager behandling på et militærhospital i Bogotá.

Fredag aften annoncerede han til omverdenen, at de fire børn var blevet fundet i live.

- Børnene er i bedring. De får væske. Men de kan ikke indtage føde endnu, sagde forsvarsminister Iván Velásquez efter besøget.

Militærlæge Carlos Rincón fortalte, at børnene har mindre skader, og at de er underernærede. Men omstændighederne taget i betragtning er de i acceptabel tilstand, lød det.

De fire børn blev fundet fem kilometer fra det sted, hvor flyet var styrtet.

Deres fly, et Cessna 206 propelfly, styrtede ned i Caquetá 1. maj. Børnenes mor, piloten og en indfødt leder døde i styrtet.

Den colombianske hær fandt en sutteflaske i junglen under eftersøgning af fire børn, der overlevede et flystyrt. Foto: Handout/Ritzau Scanpix

Svækkede

Børnene er desuden blevet genforenet med familiemedlemmer.

- De er meget udmattede. Stakler, siger deres bedstefar Filencio Valencia til avisen El Tiempo lørdag, efter at han havde besøgt sine børnebørn på hospitalet.

- De sover. De er underernærede. De er tynde, meget tynde.

Børnenes mormor, Fátima Valencia, har også besøgt de fire søskende.

- Jeg græder af glæde. Børnene er udmattede, men jeg har min datters kød og blod tilbage.