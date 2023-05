Redegørelser om kræftsagen dumper: Fyldt med fejl

De hidtidige redegørelser om kræftsagen på Aarhus Universitetshospital, som Region Midtjylland har sendt til Sundhedsstyrelsen, har vist sig ikke at være tilstrækkelige.

Derfor starter regionen nu forfra og udarbejder en helt ny og mere retvisende redegørelse. Det siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S) til Jyllands-Posten.

- Vi har tidligere sagt til Sundhedsstyrelsen, at vi nok fik brug for at justere de redegørelser, vi tidligere har sendt om situationen på mave- og tarmkirurgisk afdeling på AUH.

- Men vi må konstatere, at der har været så mange fejl, at det ikke slår til med justeringer, siger han til avisen.

Sagen, der blandt andet handler om for lange ventetider for kræftpatienter på hospitalet, begyndte at rulle i marts.

Her kom det frem, at 293 patienter med tarmkræft har ventet for længe på en operation på Aarhus Universitetshospital.

Det var i perioden januar 2022 til og med februar i år.

Tallet er siden vokset til 313.

Udmeldingen fra regionsrådsformanden kommer, efter at tre overlæger på mave- og tarm kirurgisk afdelingen har sendt et kritisk brev til regionens koncernledelse.

Her beskylder de blandt andet Charlotte Buchard Nørager, der er cheflæge på afdelingen, for at have udstukket ulovlige instrukser.

De ulovlige instrukser er blandt andet sket ved, at der er blevet lagt pres på lægerne om at skulle tilbyde færre kræftpatienter en bestemt type operation, påstår overlægerne.

Derudover beskyldes hun også for at have været medvirkende til at give myndighederne forkerte oplysninger.

Anders Kühnau ønsker imidlertid ikke at forholde sig til eventuelle konsekvenser for afdelingens ledelse, oplyser han til Jyllands-Posten.

Mens de tre overlæger retter skrap kritik mod afdelingens ledelse, er der til gengæld 12 andre læger fra afdelingen, som udtrykker tillid til ledelsen, siger regionsrådsformanden videre.

I redegørelserne, som Sundhedsstyrelsen har modtaget fra Region Midtjylland, fremgår det, at kun 13 af de 313 kræftforløb er håndteret forkert, skriver avisen.