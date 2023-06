Redningsaktion på skib i Thyborøn: Politi massivt til stede

Opdatering 11.13: Midt- og Vestjyllands Politi skriver nu på Twitter, at fire håndværkere blev dårlige, mens de arbejdede i kølerummet. De bliver nu kørt til Regionshospitalet Gødstrup for at blive tilset.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Redningsberedskab, lægebil, indsatsleder og patruljer er lige nu til stede ved havnen i Thyborøn i forbindelse med en arbejdsulykke.

Det fortæller vagtchef hos Midt- og Vestjyllands Politi Allan Riis til Ekstra Bladet.

- I forbindelse med arbejdet på skibet har vi haft en personredning af 2-3 personer, som har arbejdet i et kølerum på skibet, siger han og forklarer, at de er ved at danne sig et overblik over, hvad der er sket.

- Umiddelbart er alle i sikkerhed, men indtil videre arbejder redningsfolkene på stede.

- Første melding lød på, at to var bevidstløse, men de skulle være ved bevidsthed nu, lyder det fra vagtchefen.

Han kan på nuværende tidspunkt ikke sige mere om personernes tilstand.

Ekstra Bladet følger sagen ...