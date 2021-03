Redningsforsøg på Suez-kanalen fejler

Et 400 meter langt fragtskib har siden tirsdag blokeret Suez-kanalen. Fredag er et redningsforsøg fejlet

Flere hundrede kommercielle skibe ligger stille ved Suez-kanalen, efter et 400 meter langt fragtskib siden tirsdag har ligget grundstødt i Suez-kanalen og dermed blokerer for den vigtige handelsrute.

Fredag har man i et redningsforsøg forsøgt at få skibet fri fra de store sandmængder, det sidder fast i, men uden held. Det skriver BBC.

Det selskab, der styrer skibets drift, Bernhard Schulte Shipmanagement, fortalte ifølge BBC fredag om det mislykkede forsøg. De oplyste også, at der efter planen skal ankomme yderligere to bugserbåde søndag, som skal assistere dem, der allerede er på stedet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Skibet ligger på tværs, så det blokerer for trafikken i begge retninger. Foto: CNES/Airbus DS/Ritzau Scanpix

Kan tage flere uger

Tidligere oplyste et af de bjærgningsselskaber, der arbejder på at få det store skib fri, at det ikke kan udelukkes, at det kan tage flere uger at få skibet fri. Selskabet hedder Boskalis, og direktøren for det hollandske selskab Peter Berdowski har ifølge Reuters sammenlignet skibet med en strandet hval.

- Det er som en enorm, strandet hval. Vægten på sandet (på kanalens bredder, red.) er enorm. Vi kan blive nødt til at gribe det an med en blanding af at reducere vægten ved at fjerne containere, brændstof og vand fra skibet, slæbebåde og udgravning af sand, sagde Peter Berdowski til et hollandsk nyhedsprogram.

Skibet, der hedder 'Ever Given', gik på grund tirsdag, og trafikken i Suez-kanalen har stået stille lige siden. Det forventes at få store økonomiske konsekvenser.

Man fokuserer i øjeblikket på at få gravet sand og mudder væk fra området omkring skibets bund. Foto: Ritzau/Scanpix

Den internationale forsikringsgigant Allianz estimerer, at blokaden kan koste den globale handel mellem 37 og 63 milliarder kroner om ugen, skriver Reuters.