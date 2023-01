Redningsindsats i Dnipro indstillet: 20 savnes fortsat

Arbejdet med at finde savnede efter et missilangreb i den ukrainske by Dnipro er blevet indstillet, mens 20 personer fortsat savnes.

- Chancen for at finde nogen er desværre tæt på nul, siger Borys Filatov, der er borgmester i byen.

Borgmesteren fortæller videre, at det er muligt, at nogle lig er så medtagede af ild og dele af den kollapsede bygning, at de er svære at finde.

Lørdag slog russiske missiler ned i en beboelsesejendom i den ukrainske by Dnipro.

Siden er 45 personer fundet døde i ruinerne. Seks af de døde er børn. 80 personer blev såret, og 28 af dem er stadig indlagt på et hospital - mange i kritisk tilstand.

Mere end 230 lejligheder i den ni etager høje bygning blev ødelagt af angrebet.

Angrebet var det mest alvorlige af flere mod Ukraine lørdag. Lørdagens angreb gik især ud over infrastruktur i landet.

Ukraines premierminister, Denys Sjmyhal, sagde tirsdag, at det er et af de mest alvorlige angreb på Ukraines energiinfrastruktur under krigen.

- Ikke desto mindre har strømforsyningen modstået det, er fortsat sammenhængende og kan kontrolleres, understreger premierministeren.

I Ruslands hovedstad, Moskva, blev firepersoner anholdt, da de forsøgte at ligge blomster til minde om dem, der blev dræbt i Dnipro. Det oplyser menneskerettighedsaktivister.

Offentlige aktioner mod krigen i Ukraine er blevet meget sjældne i Rusland på grund af frygt for konsekvenserne.

I flere måneder har der ikke været store protester mod invasionen af nabolandet, som Ruslands præsident, Vladimir Putin, indledte for snart 11 måneder siden.

Samtidig besøgte den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu en kampzone i Ukraine for at få et overblik over situationen og for at hylde soldaterne for deres indsats.

- Gør alt, hvad I skal for at bringe sejrens dag tættere på, blev ministeren citeret for at sige.