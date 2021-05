Ree Park strammer regler: Dyrepasser angrebet af gepard

En dyrepasser fik sig en grim overraskelse, da han den 23. april trådte ind i gepardburet i Ree Park i Ebeltoft.

Selvom Jens Jakob Uhrenholt har gjort det masser af gange før, gik det den dag helt galt.

- Den går til angreb på mig og bider sig fast. Jeg skreg af smerte, for det gjorde afsindigt ondt. Uanset hvad jeg gjorde, gav den ikke slip, fortæller dyrepasseren Jens Jakob Uhrenholt, der blev den aggressive gepards offer.

Det skriver Fagbladet 3F.

Geparden rev og bed Jens Jakob Uhrenholt flere forskellige steder på kroppen. Foto: Privatfoto / Fagbladet 3F/

Geparden rev og bed Jens Jakob Uhrenholt på både arme, skulder og ben. Han fik hjælp af kollegaen, der var med inde i buret, til at få trukket sig ud af buret, før det gik helt galt.

Han blev efterfølgende hentet af ambulance og kørt på hospitalet, hvor han blev syet og fik antibiotika.

Jens Jakob Uhrenholt har det i dag trods den voldsomme oplevelse og nogle dybe ar fint og er tilbage på arbejde.

At det ikke gik værre for sig er et lykketræf, lyder det fra direktør i Ree Park, Jesper Stagegaard.

- Det kom som et lyn fra en klar himmel, og der er aldrig sket noget lignende i de atten år, vi har haft geparder i Ree Park, siger han.

Gepard-angrebet har fået Ree Park til at ændre procedure, så rovdyrene fremover skal sluses ind i et andet rum, før dyrepasserne på bevæge sig ind i buret.

- Jens Jakob kommer aldrig til at gå på et anlæg med geparder igen, og det er der heller ikke andre, der gør, siger Jesper Stagegaard.

Jesper Stagegaard er taknemmelig for, at alle medarbejderne håndterede krisesituationen efter bogen.

- I sådan en situation får man virkelig testet sit nødberedskab. Og heldigvis har vi et korps af super dedikerede medarbejdere, der håndterede det til punkt og prikke, siger han.

Jens Jakob Uhrenholt er glad for, at han ikke skal ind til geparderne igen.

- Det er meget betryggende. Jeg er kun blevet mødt af omsorg og forståelse fra mine ledere, og jeg er meget glad for, at jeg har fået lov at tage den tid, jeg havde brug for, før jeg mødte på arbejde igen, siger han.