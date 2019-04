Refn får særvisning i Cannes

Selv om ingen danske instruktører i år er med i konkurrencen om at vinde den prestigefyldte Guldpalme i hovedkategorien for bedste film i Cannes, får den danske instruktør Nicolas Winding Refn alligevel lidt stjernestøv.

Hans serie 'Too old to die young', der stadig er undervejs, skal nemlig vises på filmfestivalen.

Det oplyser arrangørerne af filmfestivalen på et pressemøde torsdag.

Der er tale om afsnit fire og fem, der skal vises uden for konkurrence. Refn kan altså ikke vinde nogen priser. Men har får mulighed for at præsentere serien for nogle af filmbranchens mest indflydelsesrige.

I 2011 vandt Refn den prestigefyldte pris for bedste instruktør i Cannes for dramaet 'Drive', hvor han instruerede Hollywood-stjernen Ryan Gosling.

Refns film 'The Neon Demon' var også med i opløbet til festivalens hovedpris i 2016, hvor den fik en noget blandet modtagelse.

Efter visningen på festivalen fik horrorthrilleren både buhråb og klap med på vejen. Kritikken tog Winding Refn dog ganske roligt.

- Vi har ikke lavet en film til forældrene, men derimod til teenagerne, fordi det er dem, der er interessante, sagde danskeren efter visningen til Reuters.

Danskeren måtte da også se sig slået af filmen 'I, Daniel Blake' af veteranen Ken Loach. Ken Loach har også i 2019 en film med i hovedkategorien.

Filmen har titlen 'Sorry we missed you' og skal konkurrere med i alt 18 andre film i hovedkategorien.