Regel i Belgien: Hold jul hjemme og inviter kun én gæst

Den belgiske regering justerer fredag aften en anelse på landets skrappe coronarestriktioner frem mod jul.

Et af elementerne er, at personer, der bor alene, får lov at få besøg af to personer på samme tid 24. og 25. december. I øjeblikket må de kun have besøg af én ad gangen.

Det har regeringen meldt ud fredag aften, skriver Brussels Times.

Belgierne opfordres generelt til at holde jul derhjemme. For husstande, hvor der bor flere personer, er der ingen lempelser i restriktionerne i juledagene fra de nuværende. De må maksimalt have besøg af én gæst.

Til gengæld må man få besøg af op til fire gæster, hvis det foregår udenfor - eksempelvis i ens have.

Fra 1. december får en lang række butikker i detailhandlen lov at åbne igen – for eksempel tøjbutikker. Det vil dog være med restriktioner om maksimalt en kunde per ti kvadratmeter. Fra myndighedernes side lyder det, at man skal handle alene, hurtigt og ikke shoppe for sjov.

Til gengæld vil restauranter, caféer og frisører fortsat holde lukket frem til 1. februar. Samtidig vil der fortsat være et udgangsforbud fra klokken 22.00 om aftenen til klokken 06.00 om morgenen i Bruxelles og Vallonien, mens det i Flandern er fra midnat til klokken 05.00.

Til nytår er der heller ikke lagt op til de normale fejringer. Det bliver således forbudt at fyre raketter og krudt.

Belgien er blandt de lande i Europa, der i løbet af efteråret har været hårdest ramt med coronasmitte. De seneste uger har smitten været på retur, men premierminister Alexander De Croo advarer om, at situationen stadig er alvorlig.

- Hvis vi lemper restriktionerne for tidligt, risikerer vi, at tallene stikker af. Så vil vi ende i en tredje bølge, der er endnu værre end den anden, siger han ifølge Brussels Times.

Han fortæller, at det tidligst vil være muligt at kigge på restriktionerne i midten af januar.