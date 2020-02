Regering til 101-årig: Dine forældre skal bekræfte hvem du er

I en alder af 101 år er det ikke ligefrem hver dag, at Giovanni Palmiero bliver forvekslet med et lille barn.

Alligevel var det præcis det, der skete, da den italienske mand, der kom til Storbritannien i 1966, ansøgte om at blive i landet efter Brexit.

Meget tyder på, at det er en teknisk fejl i et computersystem, der har gjort, at Giovanni Palmiero efter at have sendt sin ansøgning fik at vide af det britiske indenrigsministerium, at han skulle medbringe sin mor eller far, da han udfyldte sin ansøgning via en app.

Det skriver The Guardian. Også italienske Londra Italia har skrevet historien.

- Jeg opdagede med det samme, at der var noget galt, for da jeg scannede hans pas, importerede den hans biometriske data som 2019 og ikke 1919. Derefter sprang den delen med ansigtsgodkendelse over, hvilket den gør med børn under 12 år, fortæller Dimitri Scarlato fra organisationen Cgil, som hjælper folk med italiensk afstemning, der bor i Storbritannien.

- Jeg blev overrasket. Jeg ringede til Home Office (indenrigsministeriet, red.), og det krævede to opkald og en halv time, før de forstod, at det var app'ens skyld og ikke min, siger Dimitri Scarlato til The Guardian.



Heldigvis erkendte ministeriet, at der var sket en fejl og tog i stedet imod hans fødselsoplysninger via telefonen. Omkring en uge senere fik han besked om, at han nu kunne fortsætte sin ansøgningsproces som 101-årig.

- Det er en ydmygelse

Men her sluttede strabadserne ikke for Giovanni Palmiero, der har boet i Storbritannien i 54 år, og ifølge The Guardian har arbejdet på en fish and chips-restaurant frem til han var 94 år gammel. Han har været gift med sin 94-årige kone i 75 år, og sammen har de fire børn, otte børnebørn og 11 oldebørn.

Nu blev han bedt om at skaffe beviser på de sidste fem år, han har boet i landet. Også selvom ministeriet bør være i stand til at tilgå hans skatte- og forsikringsoplysninger.

- Det er en ydmygelse, man har været her så længe, og så sker det her lige pludselig. Jeg er ikke bekymret for ham, for han har os, men det er virkelig unfair mod gamle mennesker, raser Giovanni Palmieros søn, Assuntino. Han er især vred over systemet, der efter alt at dømme kun har registreret de to sidste tal i hans fødselsår.

- Det er mere en forhindring end noget andet. Han bliver ikke smidt ud, men folk i hans alder bør ikke være nødt til at gennemgå den proces. De burde bare få den (opholdstilladelsen, red.) automatisk. De burde have et system for folk, som kom her før 1973, siger sønnen.

Det britiske indenrigsministerium fortalte 30. januar til det italienske medie Londra Italia ifølge The Guardian, at familien havde modtaget en undskyldning efter 'besværet' med ansøgningen. De fortæller desuden, at andre ansøgere over 100 år ikke har oplevet det samme problem.