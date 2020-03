Regeringen ændrer strategi igen: Nu skal endnu flere testes for corona

Regeringen er sammen med Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen blevet enige om at ændre teststrategi af coronavirus - igen.

Det sker på baggrund af WHO's anbefalinger, oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelse søndag eftermiddag.

- Det er vores strategi, at langt flere skal testes for covid-19 i Danmark. Derfor arbejdes der målrettet på at forøge testkapaciteten både med private og offentlige parter, og jeg vil sammen med regionerne sikre, at der eksekveres på denne offensive teststrategi i hele landet, udtaler sundhedsminister Magnus Heunicke.

- Det er centralt, at teststrategi og testkapacitet følges ad, og at indsatsen kan og skal opgraderes, i takt med at vi forøger testkapaciteten.

Fremover skal alle med mistanke om moderat til svær smitte testes. Derudover skal personer med 'let til moderate symptomer', der varetager kritiske funktioner i sundhedssektoren, testen.

Det gælder ældrepleje, arbejde med socialt udsatte eller andre helt særlige nøglefunktioner i samfundet, oplyses det.

WHO bønfaldt om test - for seks dage siden

12. marts ændrede regeringen første gang strategi, så man nu skulle teste færre. Kun dem med de værste symptomer på coronavirus skulle testes, lød det nu.

Men kun få dage senere - 16. marts - opfodrede generaldirektøren i Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Ghebreyesus, regeringer verden over til at skrue op for test af coronasmittede - ikke skrue ned.

- Vi kan ikke stoppe denne pandemi, hvis vi ikke ved, hvem der er smittet. Vi har et simpelt budskab til alle lande: test, test, test. Test alle mistænkte tilfælde, lød den direkte opfordring fra WHO-chefen.

Det har regeringen nu taget til sig.

Ekstra Bladet kunne 19. marts fortælle, at flere ansatte i sundhedssektoren blev beordret på arbejde, selvom de havde været i tæt kontakt med coronasmittede. Det kan du læse om her.