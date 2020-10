Regeringen ændrer teststrategi: Book selv din tid

Nu er der ikke længere behov for at skulle omkring lægen, hvis man har milde symptomer på coronavirus og gerne vil have lavet en test.

Fremover kan borgere med milde symptomer således selv booke en coronatest uden en henvisning fra lægen. Det oplyser Sundhedsministeriet.

Den nemmere adgang til test for borgere med milde symptomer på coronavirus skal frigøre tid til andre og akutte henvendelser hos de praktiserende læger og hospitalernes børneafdelinger.

- Borgere med milde symptomer kan nu selv booke tid til test for COVID-19 uden lægehenvisning, og det skal være med til at lette presset på landets alment praktiserende læger og hospitalernes børneafdelinger, der får mange henvendelser fra borgere, som har milde symptomer på covid-19.

- På den måde sikrer vi samtidig adgangen for sårbare borgere, der har brug for at komme i kontakt med deres egen læge, og børn der er meget syge og har brug for specialiseret behandling. Samtidig gør vi testsystemet robust til at håndtere en vintersæson, hvor flere vil få symptomer, der kan minde om COVID-19, siger sundheds- og ældreminister, Magnus Heunicke.

Sundhedsstyrelsen oplyser Du skal altid ringe til din læge: Hvis du har symptomer på COVID-19, og føler dig så syg, at du gerne vil tale med en læge.

Hvis du er bekymret eller i tvivl.

Hvis det drejer sig om et barn under 2 år. Du kan nu selv booke tid på coronaprover.dk: Hvis du har symptomer, der kunne være COVID-19, men ikke føler dig så syg, at du har behov for at tale med din læge. Du kan fortsat selv booke tid på coronaprover.dk: Hvis du har været i nær kontakt med en smittet og er blevet henvist til test af Coronaopsporingen

Hvis du ønsker en test af anden årsag Kilde: Sundheds- og ældreministeriet Vis mere Luk

