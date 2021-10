Regeringen dropper at tvinge læger i almen praksis

Regeringen har opgivet en plan om at indføre et halvt års tjenestepligt for nyuddannede læger i almen praksis, som Socialdemokratiet foreslog i 2018 for at løse lægemanglen i provinsen.

Det erfarer Jyllands-Posten fra flere kilder, forud for at regeringen onsdag præsenterer et udspil, der blandt andet handler om sundhed. Ritzau erfarer det samme.

I stedet vil regeringen ifølge Jyllands-Posten foreslå, at kommende læger i almen medicin skal have omlagt deres uddannelse, så de er længere tid i en lægepraksis i stedet for på et hospital.

Håbet er, at det vil få flere til at blive praktiserende læger.

Hos Praktiserende Lægers Organisation er formand Jørgen Skadborg glad for, at den oprindelige idé med tvang er droppet. Han tvivler til gengæld på, at regeringens forslag giver flere praktiserende læger.

- Det giver god mening at prioritere, at en større del af uddannelsen for de læger, som har valgt almen medicin som speciale, kommer til at ligge ude i praksis.

- Men jeg tror ikke, det vil øge antallet af praktiserende læger. Her er det ikke nok at møblere rundt på uddannelsen, men behov for reelt at uddanne flere, siger han til Jyllands-Posten.

Jørgen Skadborg mener desuden, at man kunne få flere til at blive praktiserende læge, hvis man gjorde det lettere at åbne klinikker, hvor lægerne bare kan være ansat frem for at skulle være selvstændige erhvervsdrivende.

Ifølge PLO vil der i kommende år være et behov for 5000 praktiserende læger i Danmark. Der er i dag omkring 3300 i alt.