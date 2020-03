Regeringen forbyder forsamlinger over ti personer

Kampen mod coronavirus spidser til, og situationen bliver mere og mere alvorlig.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag aften på et pressemøde i Statsministeriet.

Her gør hun det klart, at det fra onsdag ikke længere er tilladt at samles mere end ti personer. Det gælder også privat.

- Det er ikke nu, at du skal invitere til fødselsdag eller mødes med den store familie, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Tag det nu alvorligt. Bliv hjemme. Tag afstand. Det er nu, vi i Danmark skal gøre alt, hvad vi kan.

Smittekæden skal brydes

I alt er 82 indlagt med corona i Danmark, herunder 18 på intensiv.

For at komme smitten til livs lukkes der fra onsdag klokken 10 ned for fitnesscentre, solcentre, frisører og tatovører for en periode. Det gælder også natklubber, barer, vandpibecaféer, arkader og store shoppingcentre, der vil blive lukket.

De nye regler gælder til og med 30. marts.

- Det er helt afgørende, at vi får brudt smittekæden nu. På landets sygehuse bliver alvoren for hver dag, der går, mere tydeligt. Sygeplejersker, læger og social- og sundhedsassistenter siger til danskerne: Bliv nu hjemme, så smitten ikke spredes. Det gør indtryk. Det er nu, at vi i Danmark skal gøre alt, hvad vi kan, siger Mette Frederiksen.

Klar opfordring: Bliv hjemme

Opfordringen fra regeringen til danskerne og især de unge er klar:

- Er du i tvivl, om du skal aflyse aftaler, så bliv hjemme.

- Det kan godt være, at du er ung og rask, men du kan bære smitten videre til andre mennesker. Og I skal allesammen hjælpe os med at få brudt smittekæden nu, siger statsministeren.

På pressemødet er også blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

- Vi kan alle være smittebærer uden selv at vide det. Der går 14 dage fra man smittes, til man får symptomer. Derfor udvider man sin potentielle smittekreds, hver gang man er i tæt samvær med venner og familie. Det gælder også unge mennesker, som i sidste ende risikerer at smitte bedsteforældre, siger sundhedsministeren.

1000 danskere skal testes om dagen

Han tilføjer, at sundhedsvæsnet løbende opruster. Nu er man oppe på 954 respiratorer alene til corona-patienter. Samtidig har man indkøbt kapacitet til flere test for corona.

I alt 1000 danskere om dagen vil blive testet for cornavirus fra nu. Hidtil er 7195 personer blevet testet, siger faglig direktør for Statens Serum Institut (SSI) Kåre Mølbak:

- Det allervigtigste er at sikre, at vi ikke får en stor spredning af coronavirus på sygehusene, siger Kåre Mølbak.

Opdateres ...