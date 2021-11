Regeringen foreslår at leje 300 fængselspladser i udlandet for at tage presset af de danske fængsler.

Det fremgår af et hemmeligt regeringsnotat, som Politiken har set, skriver avisen.

Det vil regeringen, fordi det er et eskalerende problem, at antallet af fanger i de danske fængsler øges, mens fængselspersonalet i stigende grad forlader jobbet.

Forslaget fremsættes som led i de igangværende forhandlinger om en ny flerårig aftale for kriminalforsorgen.

Der er endnu ikke angivet et bestemt land uden for Danmarks grænser, skriver Politiken.

Prisen for at leje 300 fængselspladser vil beløbe sig til en milliard kroner over fire år. Det fremgår af notatet.

Forslaget møder kritik fra nogle af regeringens støttepartier. Det gælder blandt andet Enhedslisten og Radikale Venstre, der dog begge erkender, at det kan blive nødvendigt i den nuværende situation.

Enhedslisten ser dog helst, at man i stedet valgte at skrue op for brugen af fodlænke og prøveløsladelser frem for at tage presset af fængslerne.

Hvis partiet alligevel skulle støtte op om lejen af fængselspladser i udlandet, så skal regeringen kunne garantere, at fangernes menneskerettigheder bliver overholdt.

SF's retsordfører, Karina Lorentzen, mener, at det kan give meningen at kigge mod udlandet for at aflaste de danske fængsler.

- Men for mig er det afgørende, at der alene kan blive tal om udvisningsdømte, fordi de ikke skal resocialiseres i Danmark efterfølgende, siger hun.

Både Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti virker positivt stemte over for forslaget.

De Konservative er grundlæggende enige med SF om, at pladserne skal gå til udvisningsdømte udlændinge.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har ikke ønsket at kommentere det konkrete forslag over for Politiken.