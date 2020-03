Regeringen forlænger nedlukning til 2. påskedag

Regeringen forlænger alle initiativer for at begrænse smitte med covid-19

De nuværende initiativer, regeringen har taget for at begrænse smitten med covid-19, bliver forlænget frem til og med 2. påskedag.

Det fortæller statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde mandag eftermiddag.

Statsministeren fortæller, at det endnu ikke er muligt at se effekten af de initiativer, der allerede er taget, fordi det tager op til to uger, fra man bliver smittet til man får symptomer, og derfra går der længere tid før man bliver indlagt.

Der er derfor en forsinkelse i at se effekten af de tiltag, der er taget, men ifølge Statens Serum Institut, kan de have en effekt.

- Hvis de vel og mærke bliver forlænget, lyder det fra Mette Frederiksen.

Derfor har regeringen altså sammen med Folketinget besluttet at forlænge de nuværende initiativer til 2. påskedag, 13. april.

Skoler og institutioner lukket

Det betyder, at alle offentligt ansatte, der ikke besidder kritiske funktioner, er sendt hjem. Samtidig skal privatansatte så vidt muligt arbejde hjemmefra. Ifølge Mette Frederiksen bliver offentligt ansatte også opfordret til så vidt muligt at arbejde hjemmefra, hvis de kan.

Forlængelse af initiativerne betyder også, at alle skoler, daginstitutioner og uddannelsesinstitutioner er lukket, og at der er forbud mod at forsamles mere end 10 personer i offentligheden, med mindre der er tale om offentlig transport, en arbejdsplads eller en butik. I butikker skal der dog mindst være fire kvadratmeter til hver kunde.

Mette Frederiksen understreger på pressemødet, at det er vigtigt, at man i påsken fortsætter med at holde afstand til andre.

Det betyder, at man bør undlade at holde store familiearrangementer, men man bør i stedet tale sammen via digitale medier og gækkebreve.

- Lad også være med at tage ud at rejse eller tage på skiferie i Sverige. Bliv hjemme, lyder det bedende fra Mette Frederiksen.

Bevarer håbet og troen

Hun påpeger samtidig, at flere europæiske lande har indført udgangsforbud for at forhindre smitte med coronavirus.

- Der er vi ikke i Danmark, siger hun.

Mette Frederiksen bevarer dog også optimismen på vegne af Danmark.

- Det er min tro, mit håb, og min forventning, at vi kommer godt ud af det her på den anden side, fordi vi formår at stå sammen. Fordi sammenholdet er så stærkt, som det er, siger hun.

Hun understreger dog samtidig, at det bliver et forandret Danmark, der vil stå tilbage på den anden side af krisen, på grund af de store konsekvenser, det har haft, ikke mindst økonomisk.

Opdateres...