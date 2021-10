Regeringen genindfører lyntests

Regeringen har besluttet at genindføre lyntests med en kapacitet på 100.000 daglige tests.

Det oplyser Styrelsen for Forsyningssikkerhed i en pressemeddelelse.

'Smitten i samfundet stiger, og flere har igen behov for at blive testet.'

'For at imødekomme behovet for test har regeringen besluttet at opskalere pcr-kapaciteten til 150.000 test om dagen og samtidig genindføre hurtigtests med en kapacitet på 100.000 daglige tests,' står der.

20 dage siden lukningen

Det er ellers blot 20 dage siden, at hurtigtest-stederne lukkede.

I meddelelsen står der, at de private leverandører af hurtigtests inden for 14 dage skal etablere teststederne med en samlet kapacitet på 100.000 daglige tests.

Direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed Lisbet Zilmer-Johns siger i pressemeddelelsen, at både regionerne og de private leverandører er klar til at øge kapaciteten.

'Vi har været forberedte på en situation, hvor smitten kunne stige. Derfor kan vi nu reagere hurtigt,' siger hun.

Stigende smittetal

Der har de seneste dage været en markant stigning i smittetallene, der ligger på omkring 1800 nye smittede om dagen.

Også antallet af indlagte med coronavirus er steget, og fredag eftermiddag var det officielle tal på 221 på landets sygehuse.