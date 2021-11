Regeringen har indgået aftale om køb af pille mod corona

Danmark har indgået en aftale med medicinalvirksomheden MSD om levering af piller til behandling af covid-19.

Det skriver MSD i en pressemeddelelse.

Der er tale om lægemidlet molnupiravir, som er udviklet af selskabet Merck.

- Vi er naturligvis stolte af, at vi som virksomhed kan spille en rolle i at løse de udfordringer, som vi stadig står over for i forbindelse med pandemien, udtaler Catherine Williams, der er administrerende direktør for MSD i Island og Danmark i pressemeddelelsen.

Fredag meddelte Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), at det bakker op om såkaldt nødbrug af molnupiravir.

Sundhedsminister Magnus Heunicke gav fredag sammen med en række fageksperter en status på corona-situationen.

Politiken skrev torsdag, at regeringen vil bruge 450 millioner kroner i år og næste år på to piller til behandling af coronavirus.

Den ene er pillen fra Merck, og den anden er en pille udviklet af Pfizer, der hedder Paxlovid.

Det fremgår ikke at pressemeddelelsen, hvor mange piller MSD skal levere, eller hvad økonomien i aftalen er.

Lægemiddelstyrelsen skal godkende brugen af pillen mod coronavirus, inden den kan tages i brug herhjemme.

Pillen er endnu ikke godkendt af EMA, men agenturet har 'givet anbefalinger', så enkelte EU-lande kan beslutte, om de vil bruge pillen i tilfælde af stigende smitte.

Pillen fra Merck bør tages så tidligt som muligt og ikke senere end fem dage, efter at ens symptomer er begyndt.

Behandlingen skal herefter fortsætte i fem dage.

Molnupiravir bør ikke tages af gravide kvinder eller kvinder, der ikke anvender prævention og kan blive gravide, lyder det i evalueringen fra EMA.

Studier har vist, at begge de piller, som Danmark i år og næste år vil bruge 450 millioner kroner på, kan nedbringe risikoen for død og indlæggelse markant for udsatte patienter.

EMA indleder desuden en evaluering af af Pfizers pille mod coronavirus.

