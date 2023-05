Regeringen har taget beslutning om familier i Syrien

Efter flere måneders tilløb og interne regerings-diskussioner er der nu en afklaring i SVM-regeringen på, hvad man vil gøre med de resterende kvinder og børn, der befinder sig i det nordøstlige Syrien.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil regeringen senere fredag meddele, hvilke familier man ønsker at tilbyde en evakuering til Danmark.

Lige siden regeringen tiltrådte i december, har sagen om børn og kvinder i Syrien fyldt på udenrigsminister Lars Løkke Rasmussens bord, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger vil det fredag være udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad, der informerer om regeringens beslutning.

Ekstra Bladet tog til den berygtede al-Roj-lejr i Syrien og gik en tur med en kvinde fra Danmark og hendes to sønner, hvis skæbner regeringen fortsat ikke har forseglet. Kvinden sender nu en direkte appel til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen En kvinde, Ekstra Bladet mødte i den berygtede al-Roj-lejr i Syrien, sender nu en direkte appel til udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.

Måske kun én familie

Ekstra Bladet erfarer, at man i regeringen gennem længere tid har arbejdet på forskellige modeller i forhold til, hvem og hvor mange man skulle tilbyde at komme hjem til Danmark.

Derfor er det muligt, at regeringen vælger en model, hvor man kun tager én familie til Danmark, mens en anden familie ikke tilbydes evakuering.

Hverken Udenrigsministeriet eller Udlændinge- og Integrationsministeriet ønsker at kommentere Ekstra Bladets oplysninger.

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Handler om to familier

Siden regeringens tiltrædelse har man skullet forholde sig til tre forskellige kvinder og deres børn, som har dansk indfødsret.

De har alle boet i de syriske teltlejre, siden Islamisk Stat kollapsede.

Tilbage i marts meddelte regeringen, at man nu vil tilbyde evakuering til en dansk-iransk kvinde og hendes to børn. Det skete på baggrund af, at Højesteret underkendte Udlændinge- og Integrationsministeriets afgørelse om at fratage kvinden hendes danske statsborgerskab.

Derfor er det reelt kun to familier, som regeringen har skullet tage en beslutning om.

Mødte kvinder i Syrien

Den ene kvinde mødte Ekstra Bladet i april i al-Roj-lejren i Syrien.

Her bor hun med sine to sønner, der ifølge kvinden lider af ptsd og er underernærede, og under interviewet med Ekstra Bladets udsendte rettede hun en appel til Lars Løkke Rasmussen.

- Jeg synes, at regeringen skal komme herned og møde os, sagde hun blandt andet.

Den marokkanske kvinde og hendes to sønner, som Ekstra Bladet mødte i april. Foto: Rasmus Flindt Rasmussen

Den anden familie, som nu enten efterlades i Syrien eller hentes hjem, er en 25-årig somalisk kvinde og hendes seksårige søn, som Ekstra Bladet også mødte i april i al-Roj-lejren.

Her fortalte hun, hvordan hun drømmer om at komme tilbage til Danmark.

- Mine drømme og ønsker er at komme til Danmark med min søn og opfostre ham på en normal måde. Jeg vil gerne have basale menneskerettigheder, lød det.

Kvinden har tidligere modtaget våbentræning under sit ophold i Islamisk Stat og blev i 2021 ifølge Ekstra Blades oplysninger vurderet til at ligge højt på PET og FE's trusselsskala.