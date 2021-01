Regeringen hasteindkalder borgmestre til møde

Regeringen sender brev til alle landets borgmestre og hasteindkalder til møde om test.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Det sker, fordi regeringen ønsker at få kommunerne til at udnytte den kapacitet til test, som er opbygget over de seneste måneder, hurtigst muligt, således at kapaciteten kan blive udnytte på landets daginstitutioner, plejecentre og sociale tilbud.

Det er nye mutationer af covid-19, der har skabt et øget behov for, at flere danskere bliver stestet.

'Test er et vigtig redskab for at kunne nedbringe smitten i samfundet, og det kan være et særligt nyttigt redskab på de arbejdspladser, hvor personalet møder fysisk ind på arbejde og kommer i kontakt med mange andre mennesker. Her er bl.a. landets pædagogiske personale og plejepersonale særligt udsat, fordi det ikke er muligt for dem at passe deres arbejde og samtidig holde fysisk afstand til bl.a. de børn og ældre, som de skal drage omsorg for', står der i pressemeddelelsen.'

Dermed er der et øget behov for at få mobile hurtigstestenheder ud til institutionerne, og det er netop derfor, at regeringen har sendt et brev ud til samtlige af landets borgmestre.

- Vi står i en utilfredsstillende situation, hvor de private leverandører på den ene side siger, at der er masser af ledig mobil testkapacitet, og medarbejdere i vores daginstitutioner og plejehjem på den anden side har et velbegrundet ønske om at blive testet, siger justitsminister Nick Hækkerup.

- Jeg vil derfor gerne komme med en kraftig opfordring til kommunerne om at gøre brug af den løsning og hurtigst muligt at få de mobile testenheder ud. Vi kan ikke ramme alle daginstitutioner eller alle plejecentre i Danmark, men der er ledig testkapacitet, siger han.

Den samlede mobile hurtigtestkapacitet er aktuelt på over 30.000 daglige test ifølge leverandørerne selv. Et tal der øges til 60.000 fra februar.