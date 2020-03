Regeringen lukker for natklubber, fitnesscentre, restauranter og storcentre

Nye regler lukker alle fitnesscentre, solcentre, frisører, tatovører for en periode, siger Mette Frederiksen på pressemøde

Danmark lukkes for alvor ned.

Det står klart efter et pressemøde i Statsministeriet tirsdag aften.

Her fortæller Statsminister Mette Frederiksen, at fitnesscentre, solcentre, frisører og tatovører for en periode. Det gælder også natklubber, barer, vandpibecaféer, arkader og store shoppingcentre.

De nye regler gælder til og med 30. marts. Det får ingen betydning for dagligvarebutikker.

På pressemødet siger Mette Frederiksen desuden, at grupper af mere end 10 personer ikke længere må samles.

Det sker for at inddæmme den smitsomme og dødelige coronavirus.

'Afgørende'

I alt er 82 indlagt med corona i Danmark, herunder 18 på intensiv.

- Udbredt smitte bliver en realitet i det danske samfund. Situationen lige nu er, at 18 er indlagt på intensive afdelinger. Hvis smitten breder sig, så vil intet sundhedsvæsen i verden kunne klare presset. Heller ikke det danske, siger sundhedsminister Magnus Heunicke på pressemødet.

- Derfor er det helt afgørende, at hver enkelt tager det her til sig. Og det skal ske nu, siger Magnus Heunicke.

Han tilføjer, at sundhedsvæsnet løbende opruster. Nu er man oppe på 954 respiratorer alene til corona-patienter. Samtidig har man indkøbt kapacitet til flere test for corona.