Regeringen præsenterer nye covid-19 tiltag klokken 16

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger før samråd, at julen ikke er aflyst. Pressemøde senere

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) siger før samråd, at regeringen klokken 16 afholder pressemøde om kommende restriktioner i hovedstadsområdet.

Efter fortsat stigende smitte med covid-19 i hovedstadsområdet var det ventet, at regeringen vil komme med flere restriktioner for at holde smitten i ave op til jul.

- Vi indkalder til pressemøde i dag klokken 16, hvor vi vil redegøre for hele pakken af restriktioner, siger Magnus Heunicke før samrådet tirsdag, der handler om inddragelse af Folketingets partiet i beslutninger om netop covid-19.

Der er stor fokus på de kommende restriktioner i Københavnsområdet, da julen står for døren, og restriktioner dermed kan forventes at have indflydelse på, hvordan højtiden kan fejres i hovedstaden.

Magnus Heunicke siger før samrådet, at julen ikke er aflyst.

- Nej, det er den ikke. Men de her tiltag, de skal til, for vi ser smitten stige i disse kommuner. Og der skal gøres noget, siger ministeren.

Tidligere har Ekstra Bladet erfaret, at der vil komme restriktioner i 17 hovedstadskommuner. Det kan være mere virtuel undervisning, restriktioner for antallet af kunder i butikker og eksempelvis ensretning af gågader.

De 17 kommuner er ifølge Ekstra Bladet: Tårnby, Brøndby, Hvidovre, København, Vallensbæk, Gladsaxe, Rødovre, Herlev, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Ishøj, Gentofte, Ballerup, Høje-Taastrup, Dragør, Glostrup og Albertslund.

Kontakttallet i Danmark stiger til 1,1

