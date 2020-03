Regeringen vil afsætte nødpulje til små foreninger

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) er sammen med regeringen klar til at afsætte en nødpulje til små foreninger, der udfører frivilligt arbejde for de svage grupper i samfundet.

Det fortæller hun på et pressemøde fredag eftermiddag.

Nødpuljen er til frivillige foreninger og organisationer, der laver arbejde for hjemløse og andre sårbare danskere såsom handicappede.

- De frivillige organisationer løfter en stærk opgave. Vi skal holde hånden under dem. De er blevet ramt af, at mange aktiviteter er blevet lukket ned. Det er vigtigt, at de ikke bliver slået omkuld af udgifter, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) på et pressemøde.

Det er noget, der vækker glæde hos Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer.

- Vi er rigtig glade for at Astrid Krag (S) og regeringen vil prøve at finde nogle penge til de her handicaporganisationer. Det er enormt vigtigt, fordi vi er likviditetsmæssigt trængt, da vi har mange udgifter og mangel på indtægter, siger han.

Thorkild Olesen påpeger, at organisationerne er presset på økonomien, fordi foreninger har været nødt til at aflyse arrangementer, fordi man ikke længere må forsamles. Det er en dyr affære, fortæller han.

Hvis foreningerne ikke fik den her håndsrækning, ville det betyde, at nogle var nødt til at dreje nøglen om.

- Det vil betyde at nogle foreninger formentlig ville lukke, men det vil også betyde at andre foreninger vil være lagt ned de næste mange år, siger han.

Samtidig kom ministeren på pressemødet ind på de mange hjemløse borgere, som er særligt udsatte på grund af coronavirus, da herberger og varmestuer står til at lukke.

- På grund af manglen på sovepladser, så forlænger vi puljen, så værestederne og varmestuerne kan holde åbent indtil april, siger ministeren.

Regeringen vil desuden øge kapaciteten på kvindekrisecentrene, der får et stigende antal henvendelser. Handleplanen vil være klar i den kommende uge, siger Astrid Krag.

Ministeren brugte samtidig pressemødet til at rose de mange frivillige, mens hun også kastede ros afsted til landets kommuner.