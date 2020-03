Regeringen vil give dobbelt straf for coronaforbrydelser

Begår man forbrydelser med baggrund i den nuværende krise på baggrund af udbredelsen af covid-19, vil regeringen sørge for, at de kriminelle får den dobbelte straf af, hvad man normalt gør.

Det fortæller justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde onsdag eftermiddag.

Det drejer sig blandt andet om forbrydelser som tyveri af håndsprit og værnemidler fra hospitaler og bedrageri relateret til coronavirus, eksempelvis folk der giver sig ud for at være fra sundhedsmyndighederne for at franarre særligt ældre borgere værdier.

Ifølge Nick Hækkerup er der umiddelbart et bredt flertal til forslaget i Folketinget. Forslaget vil som de andre tiltag, der er lavet under coronakrisen, blive hastebehandlet.

Regeringen lægger desuden op til, at man vil firdoble straffen for virksomheder, der begår svindel i forbindelse med de hjælpepakker, regeringen og Folketinget har indført for at hjælpe virksomheder og iværksættere, der er ramt af nedlukningen af Danmark.

I forbindelse med fremlæggelsen af lovforslaget, roser Nick Hækkerup generelt befolkningen for at være gode til at håndtere krisen, men at der er nogle brodne kar, som man altså nu vil slå hårdt ned på.

På pressemødet fortæller rigspolitichef Thorkild Fogde, at man endnu ikke har set mange coronarelaterede forbrydelser, om end der er eksempler på det, men man er glad for, at regeringen har taget det initiativ, de har.

Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Til gengæld fortæller han, at den generelle kriminalitet er faldet, fordi samfundet er gået ned i gear.

