Regeringen vil give gratis mundbind til udsatte grupper

Visse grupper vil få mulighed for at få udleveret gratis mundbind i takt med, at det blandt andet er et krav at bære mundbind i offentlig transport.

Det fortæller sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag.

Han fortæller, at prisen på mundbind på det seneste har været faldende, men at der stadig er grupper, for hvem mundbind er en væsentlig udgift.

Derfor vil nogen få mulighed for at få udleveret en vis mængde mundbind af kommunen, siger han.

Det kan eksempelvis være personer på kontanthjælp eller socialt udsatte, der eksempelvis bor på herberg eller lignende.

Ifølge Magnus Heunicke vil det være op til en lokal vurdering i den enkelte kommune, hvorfor han ikke har præsenteret en decideret liste over personer, som vil være omfattet af muligheden for de gratis mundbind.

Det er fra lørdag, det er et krav at bruge mundbind i offentlig transport. Her vil man af personalet blive bedt om at tage mundbind på, hvis man ikke har det i forvejen, og hvis man nægter at iføre sig et mundbind, kan man blive bortvist. Retter man sig ikke efter bortvisningen kan det føre til en bøde, oplyser transportminister Benny Engelbrech (S) på pressemødet.

